उदयपुर : राजस्थान के उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैया हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता अमित जानी को धमकी मिली है. पुलिस ने धमकी देने वाले एक युवक को पकड़ लिया है. आरोपी सूरजपोल निवासी मोहम्मद शाहिद को डिटन किया है. हलांकि, उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है.

उदयपुर एसपी ने दी जानकारी : पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए जानी को धमकी दी. अमित जानी ने खुलासा किया कि उन्हें पिछले कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं. अहमदाबाद पहुंचते ही उन्हें फोन पर धमकी दी गई कि उन्हें बम से उड़ाया जाएगा. इतना ही नहीं, उदयपुर में निजी अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान किसी ने टिप्पणी की- हम 700 मीटर दूर हैं, टिफिन लेकर आ रहे हैं.

योगेश गोयल, पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Udaipur)

अमित जानी की तबीयत भी बीते दिनों अचानक बिगड़ गई थी. मंगलवार को अहमदाबाद से लौटते समय उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और उन्हें तुरंत उदयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर भरत सिंह श्रीनेत और कन्हैयालाल के बेटे यश तेली भी मौजूद थे.

कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी थी फिल्म : राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 के दिन कन्हैयालाल साहू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड पर फिल्म बनाई गई थी जो पहले 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद यह रिलीज नहीं हो पाई. काफी संघर्ष करने के बाद 8 अगस्त को यह फिल्म रिलीज हुई. फिलहाल, फिल्म सिनेमाघरों में लगी है.