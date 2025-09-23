नवरात्रि में मां चामुंडा मंदिर जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत, 20 घायल, कांगड़ा में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा
नवरात्रि में कांगड़ा स्थित मां चामुंडा मंदिर में लंगर सेवा के लिए जा रहे बठिंडा के 2 श्रद्धालुओं की मौत, 20 लोग घायल हुए हैं.
कांगड़ा: नवरात्रि के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. इसी बीच कांगड़ा जिले के मां चामुंडा मंदिर में लंगर सेवा के लिए जा रहे बठिंडा के श्रद्धालुओं का ट्रक ढलियारा के पास पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें से 6 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. अन्य घायलों का इलाज सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है.
कांगड़ा के ढलियारा में दर्दनाक हादसा
देहरा पुलिस के अनुसार, श्रद्धालुओं से भरा ट्रक बठिंडा से चामुंडा मंदिर जा रहा था और रास्ते में धर्मशाला से होशियारपुर की ओर जा रही एचआरटीसी बस से टकरा गया. चालक ने वाहन को तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की, जिससे कुछ श्रद्धालु डर के कारण ट्रक से कूद गए. थोड़ी दूरी पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा. हादसा एनएच-503 पर ढलियारा के तीखे मोड़ पर हुआ ट्रक में श्रद्धालुओं के साथ-साथ लंगर का सामान और दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर भरे हुए थे. गनीमत रही कि सिलेंडरों में विस्फोट नहीं हुआ.
ट्रक अनियंत्रित होकर बस से टकराने के बाद पलटा
एचआरटीसी बस चालक ने कहा कि, "हादसे के दौरान मैं बस चला रहा था. ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर मेरी बस से टकरा गया और ट्रक लेकर भागने लगा. कुछ श्रद्धालु डर के कारण ट्रक से कूद गए. यह हादसा अचानक हुआ और बहुत डरावना था. बस में जो सवारियां थीं, उन्हें दूसरी बस में भेज दिया गया है. बस में सवार एक यात्री को हल्की चोट आई थी, लेकिन उसने कहा कि मैं खुद ही दिखा लूंगा."
निजी वाहनों और एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
वहीं, दुर्घटना के वक्त मौके पर मौजूद स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि, "हादसे के तुरंत बाद हमने राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को निजी वाहनों और एंबुलेंस 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन से मृतकों के परिजनों को राहत राशि और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने की मांग की है. इस क्षेत्र में तीखा मोड़ होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं."
नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश
एसपी देहरा मयंक चौधरी ने दुर्घटना की पुष्टि करते कहा कि, "हादसे में लगभग 20 श्रद्धालु ट्रक में सवार थे. इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है. 6 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. गुड्स वाहनों में श्रद्धालुओं या यात्रियों को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस तरह की लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं. पुलिस विभाग की बैठक में सभी थाना प्रभारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए."
