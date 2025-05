ETV Bharat / bharat

हिमाचल से 'पाकिस्तानी जासूस' गिरफ्तार, आरोपी के मोबाइल में मिले संदिग्ध कंटेंट, BNS धारा 152 के तहत मामला दर्ज - KANGRA POLICE ARRESTED ACCUSED SPY

कांगड़ा पुलिस ने आरोपी अभिषेक को किया गिरफ्तार ( Kangra Police )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 1:18 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:38 PM IST 2 Min Read

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश की देहरा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का आरोप है. वहीं, युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक और संदिग्ध कंटेंट मिले हैं. पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी के खिलाफ धारा 152 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आज ही आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी. देहरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. जिसके तहत उपमंडल पुलिस डाडासीबा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. यह टीम द्वारा संदिग्ध युवक पर पिछले कुछ दिनों से निगरानी कर रही थी और तथ्यों की पुष्टि की जा रही थी. कांगड़ा पुलिस ने आरोपी अभिषेक को किया गिरफ्तार (FILE)

पुलिस के मुताबिक, 28 मई को पुलिस टीम ने संदिग्ध युवक के घर पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाना देहरा लाया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अभिषेक (20 वर्ष) बताया है, जो सुकाहार, जिला कांगड़ा का रहने वाला है. आरोपी कॉलेज ड्रॉप आउट है. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी अभिषेक के मोबाइल में संवेदनशील और आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं, जो की बीएनएस की धारा 152 में पाया गया है. जिसके बाद पुलिस ने थाना देहरा में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में पुलिस नियमानुसार आगामी कार्रवाई कर रही है. कांगड़ा पुलिस ने आरोपी अभिषेक को किया गिरफ्तार (Kangra Police) SP देहरा मयंक चौधरी ने बताया, "हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक अभिषेक को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के आरोप में किया गिरफ्तार है. पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया है, जो देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कार्य करने वाले के खिलाफ धारा लगाई जाती है. आरोपी अभिषेक देहरा का रहने वाला है और कॉलेज से ड्रॉपआउट बताया जा रहा है". ये भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट से अमेरिकी कंपनी को झटका, अदालत ने याचिका को किया खारिज

Last Updated : May 29, 2025 at 1:38 PM IST