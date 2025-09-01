ETV Bharat / bharat

कल्पतरु मित्र, जिसने दुर्लभ वृक्ष को बचाने के लिए छेड़ी है अनोखी मुहिम! - KALPATARU MITRA

जल है तो कल के नारे के साथ लोग जागरूक हैं. वहीं दुर्लभ वृक्ष के संरक्षण के लिए कल्पतरु मित्र ने भी ठानी है.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025

रांचीः रामगढ़ के युवा पर्यावरण प्रेमी निखिल मेहुल आज पूरे झारखंड में “कल्पतरु मित्र” के नाम से पहचाने जा रहे हैं. उनका यह नाम यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, शोध और एक गहरी संवेदना है. निखिल ने दुर्लभ वृक्ष कल्पतरु के संरक्षण और प्रसार के लिए वह कार्य किया है, जिसे न केवल समाज बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी.

कल्पतरु: आस्था और औषधीय गुणों से भरपूर वृक्ष

भारतीय संस्कृति में कल्पतरु का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष “इच्छा पूर्ति करने वाला” माना जाता है. पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं का प्रिय वृक्ष बताया गया है. कई मंदिरों के आंगन और आश्रमों में अगर यह कल्पतरु के वृक्ष है तो उसे काफी शुभ माना जाता है. जहां श्रद्धालु इसे स्पर्श कर आशीर्वाद की तरह मानते हैं.

कल्पतरु मित्र निखिल मेहुल के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, कल्पतरु औषधीय गुणों से भी भरपूर है. आयुर्वेद में इसके पत्ते, छाल और जड़ का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व त्वचा रोग, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और सूजन को दूर करने में सहायक माने जाते हैं. यही नहीं, इसके बीज से बनने वाले अर्क का इस्तेमाल कई तरह की औषधियों में किया जाता है.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
झारखंड के पूर्व राज्यपाल को पौधा सौंपते निखिल मेहुल (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत साधन

कल्पतरु केवल आस्था और औषधि का ही प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसकी जड़ें जमीन के भीतर जल को संग्रहित करने की क्षमता रखती हैं, जिससे यह प्राकृतिक वॉटर हार्वेस्टिंग का काम करता है. कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में कल्पतरु का वृक्ष होता है, वहां जल संकट की समस्या उत्पन्न नहीं होती. इस वृक्ष की आयु 2500 वर्षों तक होती है, यानी एक बार लगाया गया पौधा कई पीढ़ियों तक अपनी छाया के साथ अन्य लाभ प्रदान करता है.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पौधा सौंपते निखिल मेहुल (ETV Bharat)

डोरंडा के ढाई सौ साल पुराने वृक्ष से मिली प्रेरणा

निखिल मेहुल ने पर्यावरण विषय में मास्टर डिग्री हासिल की है और जियोग्राफी विषय पर रिसर्च भी कर रहे हैं. उन्हें बचपन से ही पेड़-पौधों में विशेष रुचि रही है. रांची के डोरंडा इलाके में ढाई सौ वर्ष पुराने तीन कल्पतरु वृक्षों को देखकर उन्होंने इस दुर्लभ पेड़ के महत्व को गहराई से समझा. इसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने निश्चय किया कि वह इस वृक्ष को बचाने और बढ़ाने की मुहिम शुरू करेंगे.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
स्कूली बच्चों के बीच जागरुकता कार्यक्रम (ETV Bharat)

आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वे अब तक 2100 से अधिक कल्पतरु के पौधे लगा चुके हैं. इनमें से कई पौधे अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं और स्थानीय लोगों के लिए छांव, जल संरक्षण और औषधीय लाभ का स्रोत बन रहे हैं.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
क्यों खास है कल्प वृक्ष (Etv Bharat)

कल्पतरु की नर्सरी और समाज को जोड़ने की पहल

निखिल ने कल्पतरु के पौधों की नर्सरी तैयार की है, ताकि लोग आसानी से इसे प्राप्त कर सकें और अपने आसपास लगा सकें खास बात यह है कि वन विभाग से अभी तक उन्हें कोई विशेष सहयोग नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ उल्टा उन्होंने ही विभाग को कई पौधे सौंपे हैं. निखिल ने मोहन भागवत और कई वीआईपी को भी कल्पतरु के पौधे उपहार स्वरूप सौंपे हैं.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
दुर्लभ वृक्ष का संरक्षण (ETV Bharat)

निखिल मेहुल मानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा सरकारी योजनाओं से ही संभव नहीं है, बल्कि समाज को भी इसमें भागीदार बनना होगा. इसलिए वे लगातार युवाओं, स्कूल-कॉलेजों और गांव के लोगों से मिलकर उन्हें कल्पतरु लगाने और बचाने के लिए प्रेरित करते हैं.

रांची को “कल्पतरु सिटी” बनाने की दिशा में कदम

निखिल का सपना है कि राजधानी रांची को “कल्पतरु सिटी” के रूप में पहचान मिले. उनका कहना है कि अगर शहर के हर मोहल्ले, हर पार्क और हर मंदिर में कल्पतरु का वृक्ष लगाया जाए तो यह केवल पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूत करेगा.

Kalpataru Mitra Nikhil Mehul unique campaign to save rare trees in Jharkhand
कल्पतरु वृक्ष के फल और बीज (ETV Bharat)

कल्पतरु मित्र: समाज के लिए प्रेरणा

आज निखिल मेहुल “कल्पतरु मित्र” के रूप में समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं. बिना किसी सरकारी सहायता और बिना किसी बड़े संसाधन के उन्होंने जिस तरह से कल्पतरु को बचाने की ठानी है, वह असाधारण है. उनकी मुहिम यह संदेश देती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति प्रकृति और समाज के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है.

