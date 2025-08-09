उत्तरकाशी: धराली में आई आपदा ने चारों तरफ ऐसी तबाही मचाई कि एक खुशहाल गांव और पूरा बाजार मलबे में तब्दील हो गया. ना केवल घर, होटल, लॉज और रिजॉर्ट बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे जा दबे बल्कि एक ऐतिहासिक मंदिर भी धरती में समा गया. तबाही इतनी जबरदस्त थी कि चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है. हर कोई इस तस्वीर को देखकर हैरान है. यह लग ही नहीं रहा है कि कभी इस जगह पर कोई ऐसा भव्य ऐतिहासिक मंदिर भी रहा होगा. धराली गांव के लोग और मंदिर समिति के लोग अब बस एक अंदाजा लगाकर 'इसके यहां होने की बात कहते सुनते' सुनाई दे रहे हैं.

माना जाता है कि कल्प केदार मंदिर को केदारनाथ से भी पहले निर्मित किया गया था. इस मंदिर का स्वरूप ठीक केदारनाथ मंदिर जैसा ही है. जिसकी ऊंचाई करीब तीन मंजिला होने की बात कही जाती है. हालांकि, मौजूदा समय में भी इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे ही था और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मंदिर में नीचे के लिए रास्ता बनाया गया था.

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि (VIDEO- ETV Bharat)

इस मंदिर में केदारनाथ की तरह ही शिवलिंग कूबड़ के आकार में विराजमान हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि केदारनाथ में शिवलिंग काले रंग का है, जबकि कल्प केदार में सफेद रंग में भगवान शिव स्थित विराजमान हैं. यह शिवलिंग आधा जलमग्न रहता था और इसका एक हिस्सा जमीन के नीचे था. इस शिवलिंग के स्वयंभू होने का भी दावा स्थानीय लोग करते हैं.

माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ से पहले कल्प केदार मंदिर का निर्माण करवाया था. पांडवों पर महाभारत के युद्ध के बाद पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा था, ताकि वह ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या के दोष से मुक्त हो सकें. वेदव्यास ने पांडवों को धराली में इसके लिए मंदिर की स्थापना करने के सुझाव दिए थे. यहां पहुंच कर पांडवों ने करीब 240 मंदिर बनवाए थे. इसके साथ ही भगवान शिव का कल्प केदार मंदिर भी पांडवों ने बनवाया था. हालांकि इसके बावजूद उन्हें भगवान शिव के दर्शन यहां नहीं हो पाए थे.

फिलहाल कल्प केदार मंदिर समाधि ले चुका है. बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 फीट ऊपर तक इस मंदिर में मलबा आ चुका है. इसलिए इस वक्त यह कहां पर है? इसका केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि कल्प केदार मंदिर ने पहली बार समाधि ली हो, इससे पहले भी खीर गंगा नदी में ऐसी ही एक त्रासदी के बाद यह मंदिर समाधि ले चुका है. बताया जाता है कि करीब 80 साल पहले इस मंदिर को खुदाई के बाद ढूंढा जा सका था. हालांकि बाकी 240 छोटे मंदिर जमीन के नीचे ही दबे रहे.

स्थानीय दीपक पंवार कहते हैं कि हाल ही में भगवान गणेश की बहुमुखी प्रतिमा कल्प केदार मंदिर के पास से मिली थी. लेकिन अब जिस तरह से कल्प केदार ने समाधि ली है, उसके बाद हर कोई चाहता है कि इस मंदिर को खुदाई के बाद फिर से अस्तित्व मिले, ताकि श्रद्धालु इसके दर्शन कर सके.

कल्प केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और समिति के बाकी सदस्य भी इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताते हैं. वह कहते हैं कि गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु कल्प केदार मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते थे. यात्रा को तभी पूरा माना जाता था, जब श्रद्धालु इस मंदिर में आकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते थे.