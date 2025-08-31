ETV Bharat / bharat

कालेश्वरम परियोजना में गड़बड़ी, KCR के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश - JUSTICE PC GHOSH COMMISSION REPORT

न्यायमूर्ति पीसी घोष समिति ने बांधों की योजना और संचालन में कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की.

Kaleshwaram Irrigation Project.
कालेश्वरम परियोजना. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 3:48 PM IST

5 Min Read

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने रविवार को विधानसभा में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष आयोग की रिपोर्ट पेश की. इस समिति को परियोजना के तहत बनाए गए मेदगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बांधों में अनियमितताओं की जांच का काम सौंपा गया था. सरकार ने विधायकों को पेन ड्राइव में रिपोर्ट उपलब्ध कराई.

सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बीआरएस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर राव (केसीआर) को तीनों बैराजों की योजना, निर्माण, पूर्णता, संचालन और रखरखाव में अनियमितताओं और अवैधताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.

665 पन्नों की रिपोर्ट में तीनों बांधों की योजना और संचालन में कमियों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफ़ारिश की गई है. सरकार से केसीआर और तत्कालीन मंत्रियों हरीश राव और इटेला राजेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का प्रस्ताव दिया गया है.

Kaleshwaram Irrigation Project.
विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गयी. (ETV Bharat)

रिपोर्ट में कहा गया है, "तीनों बांधों का निर्माण पूरी तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री के फैसले के अनुसार किया गया था... यह कहना उचित नहीं है कि पानी की कमी के कारण तुम्मिडी हट्टी को मेदागड्डा स्थानांतरित कर दिया गया था."

रिपोर्ट में राज्य सरकार की महाराष्ट्र के साथ चर्चा, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के साथ परामर्श, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पत्र और मंत्रिस्तरीय उपसमिति की सिफ़ारिशें शामिल हैं. इसमें बांधों के डिज़ाइन, समझौतों, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), प्रशासनिक अनुमतियों, बैराजों के निर्माण स्थल में बदलाव, अनुबंधों, कमियों और वित्तीय पहलुओं पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है.

रिपोर्ट में आयोग को दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार केसीआर के आदेश, राव, राजेंद्र, उच्च अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका, उल्लंघन और त्रुटियां आदि सभी पहलुओं को शामिल किया गया है. इसमें कहा गया है कि तीनों बांधों का निर्माण पूरी तरह से गलत था, क्योंकि कोई योजना नहीं बनाई गई थी. सीडब्ल्यूसी से अनुमान तैयार करने, प्रशासनिक अनुमतियां लेने आदि में गलतियां की गईं.

इसमें कहा गया है, "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार... आयोग ने स्पष्ट किया है कि मेदागड्डा में बांध नहीं बनाया जाना चाहिए था. यह तर्क कि तुम्मिडी हट्टी में पानी उपलब्ध नहीं है... और इसीलिए इसे मेदागड्डा स्थानांतरित किया जाना था, उचित नहीं है और सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां इसका प्रमाण हैं."

इसमें आगे कहा गया है कि मेदागड्डा के साथ-साथ अन्नाराम और सुंडिला में बांधों का निर्माण पूरी तरह से केसीआर का निर्णय था. हालांकि सरकार में बैठे नेताओं द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आयोग को मिली जानकारी के अनुसार स्थिति अलग है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आयोग ने आपत्ति जताई कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने बेतरतीब ढंग से आदेश दिए थे. तत्कालीन वित्त मंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति के प्रति उदासीनता बरती थी.

आयोग ने स्पष्ट किया कि तीनों बांधों की योजना, निर्माण और संचालन में हुई अनियमितताओं और कमियों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि केसीआर ने राज्य सरकार को मंत्री राव और राजेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करने की सिफारिश की.

आयोग ने कैबिनेट की मंजूरी के बिना बांधों के निर्माण के लिए सरकारी कार्य नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तत्कालीन आईएएस अधिकारियों एस.के. जोशी और स्मिता सभरवाल के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश की. आयोग ने यह भी सिफारिश की कि वीएपीसीओएस को मेडिगड्डा और येल्लमपल्ली के बीच बांधों के निर्माण के लिए 12.96 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार करने की अनुमति दी जाए, और अगर डीपीआर तैयार नहीं होती है, तो ज़िम्मेदार अधिकारियों से राशि वसूल की जाए और कार्रवाई की जाए.

इसने सुझाव दिया कि मुख्य जल विज्ञान अभियंता शंकर नाइक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जिन्होंने देर से खुलासा किया कि वीएपीसीएस की रिपोर्ट में त्रुटियां थीं और बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्नाराम और सुंडिला बैराजों के स्थान बदल दिए गए थे. इसने वीएपीसीएस द्वारा प्रस्तुत 6.77 करोड़ रुपये की डीपीआर को पूरी तरह से रद्द करने के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों से वसूली की सिफारिश की.

आयोग ने कहा कि इससे सबक लेना चाहिए कि राजनीतिक दबाव में न आएं और कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. आयोग ने कड़े शब्दों में कहा, "मानवीय दृष्टिकोण से गलत काम करने वालों पर दया दिखाना भविष्य में राज्य के कल्याण के लिए विनाशकारी होगा."

इसे भी पढ़ेंः

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने रविवार को विधानसभा में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष आयोग की रिपोर्ट पेश की. इस समिति को परियोजना के तहत बनाए गए मेदगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बांधों में अनियमितताओं की जांच का काम सौंपा गया था. सरकार ने विधायकों को पेन ड्राइव में रिपोर्ट उपलब्ध कराई.

सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बीआरएस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर राव (केसीआर) को तीनों बैराजों की योजना, निर्माण, पूर्णता, संचालन और रखरखाव में अनियमितताओं और अवैधताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.

665 पन्नों की रिपोर्ट में तीनों बांधों की योजना और संचालन में कमियों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफ़ारिश की गई है. सरकार से केसीआर और तत्कालीन मंत्रियों हरीश राव और इटेला राजेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का प्रस्ताव दिया गया है.

Kaleshwaram Irrigation Project.
विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गयी. (ETV Bharat)

रिपोर्ट में कहा गया है, "तीनों बांधों का निर्माण पूरी तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री के फैसले के अनुसार किया गया था... यह कहना उचित नहीं है कि पानी की कमी के कारण तुम्मिडी हट्टी को मेदागड्डा स्थानांतरित कर दिया गया था."

रिपोर्ट में राज्य सरकार की महाराष्ट्र के साथ चर्चा, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के साथ परामर्श, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पत्र और मंत्रिस्तरीय उपसमिति की सिफ़ारिशें शामिल हैं. इसमें बांधों के डिज़ाइन, समझौतों, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), प्रशासनिक अनुमतियों, बैराजों के निर्माण स्थल में बदलाव, अनुबंधों, कमियों और वित्तीय पहलुओं पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है.

रिपोर्ट में आयोग को दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार केसीआर के आदेश, राव, राजेंद्र, उच्च अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका, उल्लंघन और त्रुटियां आदि सभी पहलुओं को शामिल किया गया है. इसमें कहा गया है कि तीनों बांधों का निर्माण पूरी तरह से गलत था, क्योंकि कोई योजना नहीं बनाई गई थी. सीडब्ल्यूसी से अनुमान तैयार करने, प्रशासनिक अनुमतियां लेने आदि में गलतियां की गईं.

इसमें कहा गया है, "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार... आयोग ने स्पष्ट किया है कि मेदागड्डा में बांध नहीं बनाया जाना चाहिए था. यह तर्क कि तुम्मिडी हट्टी में पानी उपलब्ध नहीं है... और इसीलिए इसे मेदागड्डा स्थानांतरित किया जाना था, उचित नहीं है और सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां इसका प्रमाण हैं."

इसमें आगे कहा गया है कि मेदागड्डा के साथ-साथ अन्नाराम और सुंडिला में बांधों का निर्माण पूरी तरह से केसीआर का निर्णय था. हालांकि सरकार में बैठे नेताओं द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आयोग को मिली जानकारी के अनुसार स्थिति अलग है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आयोग ने आपत्ति जताई कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने बेतरतीब ढंग से आदेश दिए थे. तत्कालीन वित्त मंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति के प्रति उदासीनता बरती थी.

आयोग ने स्पष्ट किया कि तीनों बांधों की योजना, निर्माण और संचालन में हुई अनियमितताओं और कमियों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि केसीआर ने राज्य सरकार को मंत्री राव और राजेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करने की सिफारिश की.

आयोग ने कैबिनेट की मंजूरी के बिना बांधों के निर्माण के लिए सरकारी कार्य नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तत्कालीन आईएएस अधिकारियों एस.के. जोशी और स्मिता सभरवाल के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश की. आयोग ने यह भी सिफारिश की कि वीएपीसीओएस को मेडिगड्डा और येल्लमपल्ली के बीच बांधों के निर्माण के लिए 12.96 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार करने की अनुमति दी जाए, और अगर डीपीआर तैयार नहीं होती है, तो ज़िम्मेदार अधिकारियों से राशि वसूल की जाए और कार्रवाई की जाए.

इसने सुझाव दिया कि मुख्य जल विज्ञान अभियंता शंकर नाइक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जिन्होंने देर से खुलासा किया कि वीएपीसीएस की रिपोर्ट में त्रुटियां थीं और बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्नाराम और सुंडिला बैराजों के स्थान बदल दिए गए थे. इसने वीएपीसीएस द्वारा प्रस्तुत 6.77 करोड़ रुपये की डीपीआर को पूरी तरह से रद्द करने के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों से वसूली की सिफारिश की.

आयोग ने कहा कि इससे सबक लेना चाहिए कि राजनीतिक दबाव में न आएं और कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. आयोग ने कड़े शब्दों में कहा, "मानवीय दृष्टिकोण से गलत काम करने वालों पर दया दिखाना भविष्य में राज्य के कल्याण के लिए विनाशकारी होगा."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

KALESHWARAM IRRIGATION PROJECTकेसीआर पर कार्रवाई की सिफारिशकालेश्वरम परियोजना रिपोर्टUSTICE PC GHOSH COMMISSIONJUSTICE PC GHOSH COMMISSION REPORT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.