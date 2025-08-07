कलबुर्गी: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में शराब की लत छुड़ाने के लिए दी गई दवा खाने से चार लोगों की मौत हो गई. मामला जिले के सेदम तालुका के इमदापुर गांव की है. मरने वालों मे बुरगापल्ली गांव की लक्ष्मी (45), शाहाबाद कस्बे के गणेश राठौड़ (30), मदकल गांव के नागेश गडगु (25) और चित्तपुर तालुका के भीमनल्ली गांव के मनोहर चव्हाण शामिल हैं. वहीं, एक और शख्स निंगेश की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसका कलबुर्गी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

शाहाबाद के गणेश राठौड़ की बुधवार को हर्बल औषधि खाने से मौके पर ही मौत हो गई. खबर के मुताबिक, बुरगापल्ली की लक्ष्मी और मदकल गांव के नागेश की अस्पताल में मौत हो गई. वहीं, आज गुरुवार को चित्तपुर तालुका के भीमनल्ली गांव के मनोहर चव्हाण की अस्पताल में अप्रभावी इलाज के कारण मौत हो गई. इसके साथ ही, मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है.

पुलिस ने बताया कि, मामले में फकीरप्पा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. इस बीच, परिजनों ने मामले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है. पीड़ित परिजनों ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, फकीरप्पा ने इमादापुर निवासी सयप्पा मुत्या के नाम से उन्हें शराब की लत छुड़ाने के लिए हर्बल दवा दी थी. दवा खाने के कुछ ही देर बाद तीनों बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई.

घटना बुधवार शाम की है और सेदम पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. खबर के मुताबिक, सयप्पा मुत्या हर्बल दवा देते थे. उनके बाद, उनके पोते फकीरप्पा पिछले पांच सालों से शराब की लत छुड़ाने, सांप और बिच्छू के काटने पर हर्बल दवा देते रहे. न केवल राज्य, बल्कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ रोजाना दवा लेने आते थे.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हर रविवार और अमावस्या पर 400 से 500 लोग यहां आते थे. वहीं, तेलकुरा के पूर्व विधायक राजकुमार पाटिल ने मांग की है कि राज्य सरकार की तरफ से दवा खाने से मरने वालों के परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.

