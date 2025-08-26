ETV Bharat / bharat

हरियाणा के कैथल के मंदिर के अंदर फ्री लाइब्रेरी चल रही है जहां मुफ्त में इंटरनेट मिलता है और स्टूडेंट्स अपना भविष्य बना रहे हैं.

Kaithal unique Free library inside temple free internet students are building their future by Studying
कैथल के मंदिर में चल रही फ्री लाइब्रेरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 8:58 PM IST

कैथल : मंदिर तो आपने कई देखे होंगे लेकिन क्या आपने ऐसा कोई मंदिर देखा है जहां मंदिर के अंदर ही लाइब्रेरी है. जी हां ऐसा की कुछ देखने को मिला है हरियाणा के कैथल के मटौर गांव में जहां मंदिर के अंदर ही स्टूडेंट्स के लिए फ्री लाइब्रेरी चल रही है. यहां पर मुफ्त इंटरनेट समेत तमाम सुविधाओं के साथ बच्चे अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिख रहे हैं. इस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर चुके कई बच्चों को सरकारी नौकरी तक हासिल हो चुकी है.

मटौर गांव के मंदिर में बनी लाइब्रेरी : कैथल के मटौर गांव में महंत ने मंदिर के अंदर ही लाइब्रेरी बना दी है ताकि गांव और आसपास के दूसरे गांवों के बच्चों को दूर-दराज शहरों में पढ़ने के लिए ना जाना पड़े और वे अपने गांव के अंदर ही रहकर अच्छे से पढ़ सके और आगे अच्छी नौकरी हासिल कर सके.

कैथल के मंदिर में चल रही फ्री लाइब्रेरी की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

मंदिर में सन्दोख दास जी की समाधि : मंदिर के महंत सुमेर दास जी ने बताया कि वे पिछले कई सालों से कैथल जिले के गांव मटौर के मंदिर में महंत हैं. ये मंदिर कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़े गए महाभारत के युद्ध की 48 कोस भूमि में शामिल है जिसको श्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है. यहां पर देवी-देवताओं की प्रतिमा है जहां पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और वहीं तीर्थ का भी अपना अलग महत्व है. मंदिर के अंदर सिद्ध बाबा सन्दोख दास जी की समाधि भी है जिसकी पूरा गांव पूजा-अर्चना करता है.

Kaithal unique Free library inside temple free internet students are building their future by Studying
मंदिर में चल रही फ्री लाइब्रेरी (Etv Bharat)

गुरुकुलों की तर्ज पर बनाई लाइब्रेरी की व्यवस्था : इस मंदिर के अंदर ही महंत सुमेर दास जी ने बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की और आधुनिक लाइब्रेरी तैयार की है. महंत ने बताया कि पहले हम देखते थे कि जो हमारे भारत में गुरुकुल होते थे, वहां पर देवी-देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती थी और वहां पर बच्चों को भी पढ़ाया जाता था. उसी की तर्ज पर निर्णय लिया गया कि क्यों ना मंदिर के अंदर ही लाइब्रेरी बनाई जाए और इसके बाद करीब डेढ़ साल पहले मंदिर के अंदर ही लाइब्रेरी की स्थापना की गई जिसमें बच्चे अपने पेपर की तैयारी करते हैं.

Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
मटौर गांव का मंदिर (Etv Bharat)

आधुनिक सुविधाओं से लैस है लाइब्रेरी : लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों ने बताया कि लाइब्रेरी में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद है जो एक आधुनिक लाइब्रेरी में होनी चाहिए. यहां पर वाई-फाई इंटरनेट, कंप्यूटर, एसी, पंखे और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि ये गांव से कुछ दूरी पर है जहां शोर-शराबा नहीं होता और बच्चे एकांत में बैठकर पूरे मन से पढ़ाई करते हैं.

Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
आधुनिक सुविधाओं से लैस है लाइब्रेरी (Etv Bharat)

चाय से लेकर खाने तक की है व्यवस्था : परीक्षा की तैयारी करने आए विद्यार्थियों ने कहा कि यहां पर सभी के लिए चाय और खाने की व्यवस्था भी महंत जी ने की है. इतना ही नहीं जब पेपर की तारीख नज़दीक होती है तो तब रात के समय भी यहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं जिससे उनकी अच्छी तैयारी हो जाती है. अगर किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो अपने घर जाने की बजाय मंदिर में ही खाना खा लेता है जिससे उसके समय की भी बचत होती है.

Kaithal unique Free library inside temple free internet students are building their future by Studying
लाइब्रेरी में मुफ्त इंटरनेट की सुविधा (Etv Bharat)

15 से 20 बच्चों को मिल चुकी सरकारी नौकरी : यहां पर तैयारी करने वाले बच्चों को नौकरी भी मिल चुकी है. यहां तक कि पिछले डेढ़ साल में जो बच्चे यहां पर तैयारी करते थे, उनमें से करीब 15 से 20 बच्चों को सरकारी नौकरी तक हासिल हो चुकी है. उन्होंने बताया कि यहां पर पेपरों की अच्छे से तैयारी होती है वर्ना उनको कई किलोमीटर शहर में तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था जिससे समय भी खर्च होता था और पैसे भी खर्च होते थे. ऐसे में अब समय और पैसे दोनों की बचत होती है.

Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
मंदिर के बाहर खड़े साधु और ग्रामीण (Etv Bharat)

5 से 7 गांव के बच्चों को लाइब्रेरी से हो रहा फायदा : महंत ने बताया कि भले ही ये लाइब्रेरी मटौर गांव के मंदिर के अंदर बनाई गई है. लेकिन ये केवल इस गांव के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए ओपन है. आसपास के गांवों के छात्र भी यहां पर तैयारी करने के लिए आते हैं. करीब 5 से 7 गांवों के बच्चे यहां पढ़ते हैं. हालांकि बारिश के चलते अभी बच्चों की तादाद थोड़ी कम है वर्ना लाइब्रेरी बच्चों से फुल रहती है. यहां बच्चों को पेपर की तैयारी के लिए शांत माहौल मिलता है.

Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
गुरुकुलों की तर्ज पर बनाई लाइब्रेरी की व्यवस्था (Etv Bharat)

लाइब्रेरी से गांव की बदली किस्मत : ग्रामीणों का कहना है कि महंत सुमेर दास जी की ये एक अच्छी पहल है. यहां मंदिर के अंदर लाइब्रेरी बनाने से गांव की किस्मत बदल गई है. साथ ही बच्चों को नौकरी भी मिल रही है. उन्होंने कहा कि मंदिर के हर काम में ग्रामीणों का भी सहयोग होता है जिसमें सभी अपना योगदान भी देते हैं और उन्हें काफी अच्छा लगता है. मंदिर में बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी एक यूनिक पहल है जहां बच्चों को अपना आने वाला कल बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है.

Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
फ्री में मिलती है वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा (Etv Bharat)
Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
कैथल के मटौर गांव के मंदिर में बनी लाइब्रेरी (Etv Bharat)
Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
फ्री में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स (Etv Bharat)
Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
मंदिर की लाइब्रेरी में महंत सुमेर दास (Etv Bharat)
Kaithal Saint built a unique library inside the temple students are building their future by studying for free
लाइब्रेरी में पढ़ाई करते युवा (Etv Bharat)

