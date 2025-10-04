ETV Bharat / bharat

कैंसर से पिता की मौत ने बदली "जोनी" की जिंदगी, प्राकृतिक खेती से कर रहे बंपर कमाई, जीत चुके कई अवॉर्ड

प्राकृतिक खेती से जोनी राणा ने ना सिर्फ खुद को सफल बनाया, बल्कि सैकड़ों किसानों को भी खेती का नया रास्ता दिखाया.

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
कैथल का "लखपति किसान जोनी" (Etv Bharat)
कैथल: आज के समय में आधी से अधिक बीमारी का कारण खान-पान है. सही खानपान आदमी को स्वस्थ बना सकता है तो गलत खानपान इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकता है. कुछ ऐसा ही कैथल के जोनी राणा के साथ हुआ था.. जोनी के पिता की मौत कैंसर से हो गई थी. हालांकि उनका खान-पान ठीक-ठाक ही था, लेकिन फिर भी कैंसर से पिता की मौत होना उनके लिए सदमे से कम ना था. पिता की मौत के बाद मिली सीख ने जोनी को ना सिर्फ प्रगतिशील किसान बना दिया बल्कि आज जोनी प्राकृतिक खेती कर और लोगों को खेती का गुर सिखा सैंकड़ों लोगों की जिन्दगी न सिर्फ संवार रहे हैं बल्कि बचा भी रहे हैं.

मेहनत से पाया मुकाम : दरअसल, जोनी राणा हरियाणा के कैथल जिले के छोटे से गांव बाता के रहने वाले हैं. जोनी की उम्र 39 वर्ष है. किसान जोनी राणा ने अपनी सोच, मेहनत और देसी तरीकों से खेती के दम पर ना सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि आसपास के हजारों किसानों की जिंदगी में भी नई रोशनी भर दी है. ईटीवी भारत ने प्रगतिशील किसान जोनी राणा से बातचीत की.

कैथल के किसान जोनी राणा (Etv Bharat)

पिता की मौत के बाद मिली नई दिशा: किसान जोनी राणा ने ईटीवी भारत को बताया कि, "साल 2015 में कैंसर से पिता की मौत हो गई. पिता की कैंसर से मौत ने जिंदगी की दिशा बदल दी. उस समय मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था. मेरे पिता शाकाहारी थे, फिर भी उन्हें गंभीर बीमारी ने घेर लिया. इस बारे में जब मैंने विशेषज्ञों से बातचीत की तो पता चला कि केमिकल युक्त भोजन ही कई गंभीर बीमारियों की जड़ है. इस घटना के बाद मैंने प्रण लिया कि मैं केमिकल मुक्त खेती करूंगा. क्योंकि फसल सही रहेगी तो आने वाली नस्ल भी सही रहेगी."

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
खाद तैयार करते किसान जोनी (Etv Bharat)

केमिकल मुक्त खेती की शुरुआत: जोनी राणा ने आगे बताया कि, "साल 2016 में मैंने केमिकल मुक्त खेती की शुरुआत की. मैंने कुरुक्षेत्र में इसकी ट्रेनिंग ली थी. इसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती ही की. शुरुआत में मैंने 10 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू की. इनमें से 8 एकड़ में धान (डीएसआर विधि) और गेहूं की खेती की. 1 एकड़ में दालें और 1 एकड़ में पशुओं के लिए चारा उगाता था. मेरे पास 12 भैंसे, 4 गाय और एक नुकरी नस्ल की घोड़ी भी है, जो मेरी कृषि मॉडल का अभिन्न हिस्सा हैं."

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
जोनी को मिल चुके हैं कई अवॉर्ड (Etv Bharat)

खेतों में देसी कीटनाशक का प्रयोग: जोनी बताते हैं कि वो खेतों में देसी कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो वे खुद तैयार करते हैं. देसी कीटनाशक बनाने के लिए वे नीम के पत्ते, लहसुन, प्याज, आक, गाय का गोबर, गोमूत्र और कुछ विशेष जड़ी-बूटियों का उपयोग करते हैं. ये सब चीजें कम खर्च में उपलब्ध होती हैं और मिट्टी को नुकसान पहुंचाए बिना फसल की रक्षा करती है.

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
अपने खेत में किसान जोनी राणा (Etv Bharat)

गुणवत्ता आधारित खेती की ओर लौटने की जरूरत: जोनी का मानना है कि आज खेती में केवल उत्पादन की मात्रा पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि क्वालिटी की अनदेखी हो रही है. किसानों को अब गुणवत्ता आधारित खेती की ओर लौटने की जरूरत है. जोनी खेती को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं मानते, बल्कि वे इसे एक जनजागरण का माध्यम बना चुके हैं. वे समय-समय पर किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी भी देते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं.

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
ट्रैक्टर पर बैठे किसान जोनी राणा (Etv Bharat)

कई किसानों को दे चुके हैं ट्रेनिंग: जोनी केवल अपनी कमाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने 'श्री हरि खेती पाठशाला' नाम से एक समूह बनाया है, जिसमें अब तक 1,000 से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे चुके हैं आने वाले समय में वे 35 एकड़ जमीन पर बागवानी की शुरुआत भी करने जा रहे हैं.

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
अपने खेत में पौधों की देखभाल करते किसान जोनी (Etv Bharat)

कम लागत, दोगुनी कमाई: जोनी बताते हैं कि, "मैं 8 एकड़ जमीन में धान, गेहूं और दाल की खेती कर सालाना करीब 16 लाख रुपए की कमाई करता हूं. प्राकृतिक खेती में प्रति एकड़ 10-12 क्विंटल धान और 10-13 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है. धान की बाजार कीमत 8,000-10,000 रुपया और गेहूं की कीमत 7,000-9,000 रुपया प्रति क्विंटल तक है. रासायनिक खेती की तुलना में मेरी उपज की कीमतें लगभग दोगुनी हैं, जबकि उत्पादन लागत आधी से भी कम आती है."

KAITHAL FARMER JOHNNY RANA STORY
अपने खेत में जोनी राणा (Etv Bharat)

किसान जोनी को मिल चुकें हैं कई अवॉर्ड: प्राकृतिक खेती की दिशा में बेहतर काम, नवाचार और स्वनिर्मित खाद से खेती में इतिहास रचने के लिए किसान जोनी राणा को कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. साल 2023 में दिल्ली स्थित पूसा आईसीआर में लखपति किसान जोनी को अवॉर्ड मिला है. इसके बाद प्रदेश स्तर पर दो साल लगातार किसान दिवस पर बेस्ट किसान का अवॉर्ड मिल चुका है. साल 2024 में गुजरात स्थित नेचुरल फार्म यूनिवर्सिटी में रिसोर्स पर्सन की उपाधि मिली है. पिछले महीने अगस्त में ब्लॉक लेवल पर भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बने हैं. अब किसान जोनी राणा का लक्ष्य 35 एकड़ में बागवानी करना है. इसकी वो योजना बना रहे हैं. किसान जोनी राणा सालाना 16 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं. उन्होंने हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें भी रासायनिक खेती से मुक्त होने की राह दिखाई है. यही कारण है कि दूर-दूर तक जोनी की चर्चा है. लोग उनसे खेती के गुर सीखने पहुंचते हैं.

किसान जोनी को मिल चुके हैं कई अवॉर्ड (Etv Bharat)

