विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, काछनगादी रस्म पूरी, देवी ने दी राजा को पर्व मनाने की अनुमति
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में रविवार को काछनगादी की रस्म पूरी की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 9:08 PM IST
बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में कई अनोखी और रोचक रस्में निभाई जाती है. इन्ही रस्मों में एक काछनगादी पूजा विधान रस्म है. इस रस्म में एक कुंवारी कन्या बेल के कांटों से बने झूले में लेटकर बस्तर राजपरिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देती है. यह रस्म 21 सितंबर की शाम भंगाराम चौक में विधि विधान के साथ निभाई गई.
कुंवारी कन्या पीहू दास ने दी अनुमति: इस साल भी इस रस्म को 10 साल की कुंवारी कन्या पीहू दास ने पूरी की है. पीहू का यह चौथा साल है, जब उन्होंने इस रस्म की अदायगी की है.
बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव ने दी जानकारी: इस अवसर पर बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद्र भंजदेव ने बताया कि काछन देवी और रैला देवी दोनों ही राजपरिवार की बेटियां थी. जिन्होंने आत्महत्या की थी. आज ही के दिन पनका जाति की कुंवारी कन्या पर उनकी सवारी आती है.
काछनदेवी से आज विधिवत दशहरा पर्व मनाने की अनुमति ली जाती है. आज राजपरिवार, मांझी चालकी, पुजारी और समस्त दशहरा समिति के सदस्य, शासन प्रशासन के लोग भंगाराम चौक में पहुंचते हैं. जिसके बाद कांटों पर झूलती देवी से अनुमति ली जाती है. इसके बाद दशहरा पर्व के सभी रस्मों में राजपरिवार की मौजूदगी रहती है. आज देवी ने फूल स्वरूप अनुमति दी है. इस साल भी दशहरा पर्व खुशहाली के साथ मनाई जाएगी- कमलचंद्र भंजदेव, सदस्य, बस्तर राज परिवार
काछनगादी रस्म की मान्यताएं जानिए: मान्यता के मुताबिक काछन देवी जो रण की देवी कहलाती है. आश्विन अमावस्या के दिन पनका जाति की कुंवारी कन्या के ऊपर देवी की सवारी आती है. जिसके बाद कन्या को बेल के कांटों से बने झूले में लिटाया जाता है. उसके बाद काछनगुड़ी में वह अनुमति देती हैं. अनुमति मिलने के बाद बस्तर राज परिवार के सदस्य वापस राजमहल लौट जाते हैं. इस दौरान गुरु, मां के द्वारा धनकुली गीत गाया जाता है.