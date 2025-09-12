ये लीजिए.. अब बिहार की सियासत में कूदे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, 225 सीटों पर उम्मीदवार
बिहार में चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, नए सियासी समीकरण बन रहे हैं. इसी बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ी घोषणा की. पढ़ें
Published : September 12, 2025 at 3:13 PM IST
पटना : ''बिहार के हर जिला मुख्यालय, गांव में जाकर वहां के स्थानीय लोगों से मिलकर धर्मशास्त्र गौ हत्या के बारे में क्या कहता है इसके बारे में बताएंगे. मतदान करने से भी अगर हमने किसी गौ हत्या समर्थक व्यक्ति को मतदान कर दिया तो हम भी उस पाप का भागिदार हो जाते हैं, ये सब बातें बिहार की जनता को बताएंगे.'' यह कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का.
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने. इसको लेकर हर स्तर पर एक्शन भी लिया जा रहा है. इन सबके बीच ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है.
बिहार में कुल विधानसभा की सीटें 243 हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि वह 225 सीटों पर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देंगे, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार पर वह भरोसा जताएंगे. इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभी सीटों पर स्वामी 'वोट कटवा' बनकर उभरेंगे.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ-रक्षा के मुद्दे को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है. इसकी बानगी देखने को भी मिलने लगी है. उन्होंने शुक्रवार (12 सितंबर) से गौ रक्षा संकल्प यात्रा की शुरुआत भी कर दी है. यह आगामी 45 दिनों तक चलेगी.
''अगर सबकुछ वोट से ही तय होना है, तो चलिए अब ऐसा ही होगा. सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग गौ हत्यारे का भी समर्थन करते हैं और गौ माता की पूजा करने वालों की. इसलिए हम इस दोहरे चरित्र की स्पष्टता करने पहुंचे हैं.''- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य, ज्योतिषपीठ
साल 1960 में राज कपूर की आयी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के गाने का जिक्र करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि पहले गाना हुआ करता था, 'हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है'. हालांकि अब की सच्चाई यही है कि हम उस देश के वासी हैं जहां गाय कटती है.
''मेरा मानना है कि यह यात्रा भारत देश में विशाल परिवर्तन लाएगा. वर्तमान समय तो ऐसा चल रहा है जहां स्वर्णिम युग के विपरीत सबसे अधिक निम्न शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है.''- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य, ज्योतिषपीठ
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट किया कि वह इस दौरे से यह बताएंगे कि कौन गौ रक्षक है, कौन गौ हत्यारा है, कौन इसका समर्थक है और कौन विरोधी है. मतलब एक तरह से उन्होंने सियासी बिसात पर अपनी चाल चल दी है. अब देखना होगा कि इससे किसको फायदा होता है और किसे नुकसान? यह तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही नजर आएंगे.
''हम चाहेंगे कि लोग गौ हत्या के पाप से बचने के लिए खुद को तैयार करें. साथ ही हमारे देश के नेताओं के मन में भी यह भावना डालें कि अब अगर गौ रक्षा के बारे में नहीं खड़े होंगे तो हमको वोट मिलना बंद हो जाएगा.''- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य, ज्योतिषपीठ
