ETV Bharat / bharat

ज्योति मल्होत्रा के पिता के फूट पड़े आंसू, बोले- पैसे नहीं, केस के लिए चाहिए वकील, हिसार पुलिस ने कह डाली ये बड़ी बातें - JYOTI MALHOTRA FATHER CRYING

ज्योति मल्होत्रा के पिता के फूट पड़े आंसू ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 21, 2025 at 7:41 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 8:16 PM IST 5 Min Read

हिसार : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की न्यू अग्रसेन कालोनी की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अचानक से रो पड़े. उन्होंने कहा कि बेटी का केस लड़ने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं है और उन्हें किसी वकील की जरूरत है. ज्योति मल्होत्रा के पिता को चाहिए वकील : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है. वे तीन दिन से लगातार दवाई खा रहे हैं. अपनी बेटी का केस लड़ने और बचाव पक्ष में अपनी बात रखने में असमर्थता जताते हुए उन्होंने कहा कि वकील की फीस देने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो भी केस नहीं लड़ पाऊंगा. उन्होंने कहा कि ज्योति की गिरफ्तारी के बाद से अब तक उनकी बेटी से बात तक नहीं हो पाई है. रोने लगे हरीश मल्होत्रा : हरीश मल्होत्रा ने बताया कि पुलिस ने उनके घर से जो भी सामान जब्त किया था, उसमें से अब तक कुछ भी उन्हें वापस तक नहीं मिला है. ज्योति अपने साथ जो डायरी रखती थी, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हरीश मल्होत्रा की आंखें नम हो गई और उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा जिसे वे रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा कि वे काफी गरीब हैं और उन्हें हेल्प के लिए वकील की जरूरत है. ज्योति मल्होत्रा के पिता के फूट पड़े आंसू (Etv Bharat) हिसार पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट : वहीं इस बीच हिसार पुलिस ने ज्योति की गिरफ्तारी के बाद प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि ज्योति मल्होत्रा कुछ PIOs से सम्पर्क में थी और कुछ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया था. 18 मई के प्रेस कांफ्रेस के बाद यह पहला प्रेस नोट है. पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए हैं. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र निवासी हरकीरत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. हरकीरत वीजा सेवा उपलब्ध करवाता है. पुलिस ने हरकीरत से 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं. हरकीरत को फिलहाल गिरफतार नहीं किया गया है. ज्योति और हरकीरत से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विशलेषण जारी है. अभी तक विशलेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है. कुछ केंद्रीय जांच संस्थाओं ने भी आरोपी ज्योति से पूछताछ की है.

Last Updated : May 21, 2025 at 8:16 PM IST