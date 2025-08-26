नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करने के फैसले पर कॉलेजियम के पांच जजों में से एक जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति का खंडन किया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जेके माहेश्वरी और नागरत्ना शामिल हैं. कॉलेजियम ने जस्टिस पंचोली के पक्ष में 4-1 के मत से यह फैसला लिया है.

पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज, जस्टिस नागरत्ना ने अपने असहमति पत्र में हाई कोर्ट के जजों की ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ सीनियरिटी में जस्टिस पंचोली के 57वें स्थान का हवाला दिया. कथित तौर पर असहमति पत्र में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया गया था, जिसे जस्टिस पंचोली के प्रमोशन के विरोध का आधार बनाया गया था.

जस्टिस नागरत्ना के नोट में न्यायमूर्ति पंचोली के गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर की परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की.

जस्टिस पंचोली, जस्टिस जॉयमाल्या बागची के रिटायर होने के बाद मई 2031 से 16 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. केंद्र द्वारा इन दोनों जजों की नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट 34 जजों के स्वीकृत पद के साथ कार्य करेगा.

इस घटनाक्रम से परिचित एक सूत्र के अनुसार जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि न्यायमूर्ति पंचोली की नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल होगी, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को भी खतरे में डालेगी.

जस्टिस नागरत्ना ने यह भी बताया कि गुजरात हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे बी पारदीवाला (जो मई 2028 और अगस्त 2030 के बीच मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं) और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया कर रहे हैं.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उसी हाई कोर्ट से एक और न्यायाधीश होने से बैलेंस बिगड़ जाएगा. उन्होंने बताया कि कई उच्च न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है या फिर कम बेहद कम है.

यह भी पढ़ें- क्या राज्यपाल मनी बिल को रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल