ETV Bharat / bharat

जस्टिस पारदीवाला के वे आदेश जिसने सर्वोच्च न्यायालय को असमंजस में डाल दिया, CJI को करना पड़ा हस्तक्षेप - JUSTICE JB PARDIWALA ORDERS

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला द्वारा पारित आदेशों ने सर्वोच्च न्यायालय को असमंजस में डाल दिया. मुख्य न्यायाधीश को हस्तक्षेप करना पड़ा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By PTI

Published : August 24, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: जस्टिस जमशेद बुर्जोर पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित तीन आदेशों ने सर्वोच्च न्यायालय को उलझन में डाल दिया. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. बता दें कि न्यायमूर्ति पारदीवाला, मई 2028 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण कर सकते हैं. उनका कार्यकाल दो साल का होगा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विरुद्ध टिप्पणीः

जस्टिस बी पारदीवाला ने एक सिविल विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार की आलोचना की. सेवानिवृत्ति तक उनसे आपराधिक मामलों के कार्यभार छीन लिए. हाई कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति पारदीवाला द्वारा पारित आदेश पर नाराजगी व्यक्त की. अपने विचार मुख्य न्यायाधीश को बताए.

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने न्यायमूर्ति पारदीवाला से अपनी टिप्पणियों पर पुनर्विचार करने को कहा. 8 अगस्त को न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अपनी टिप्पणियां हटा दीं. स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य प्रशांत कुमार को शर्मिंदा करना या उन पर आक्षेप लगाना नहीं था.

आवारा कुत्तों पर आदेश:

न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करें. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कुत्ते प्रेमियों और कई पशु कल्याण संगठनों द्वारा आलोचना की. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को स्थानांतरित कर दिया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने 22 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण किए गए आवारा कुत्तों को बाड़ों से बाहर छोड़ने पर रोक लगाने के पूर्व के निर्देश को संशोधित करते हुए कुत्तों की नसबंदी और रैबिज टीकाकरण के बाद छोड़ने का आदेश दिया.

हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलनः

न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलन की ओर ध्यान दिलाया. आगाह किया कि यदि स्थिति में बदलाव नहीं आया तो पूरा राज्य लुप्त हो सकता है.

पीठ ने कहा, "हम राज्य सरकार और भारत संघ को यह समझाना चाहते हैं कि राजस्व अर्जित करना ही सब कुछ नहीं है. पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता."

पीठ ने कहा, "अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा. भगवान न करे कि ऐसा न हो." अब यह मामला भी न्यायमूर्ति पारदीवाला से वापस लेकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया है.

कौन हैं न्यायमूर्ति पारदीवालाः

12 अगस्त, 1965 को मुंबई में जन्मे न्यायमूर्ति पारदीवाला ने 1985 में वलसाड के जेपी आर्ट्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने 1988 में वलसाड के केएम लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की. वकीलों के परिवार में जन्मे, वे दक्षिण गुजरात के वलसाड शहर के मूल निवासी हैं. 9 मई, 2022 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया.

इसे भी पढ़ेंः

नई दिल्ली: जस्टिस जमशेद बुर्जोर पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित तीन आदेशों ने सर्वोच्च न्यायालय को उलझन में डाल दिया. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. बता दें कि न्यायमूर्ति पारदीवाला, मई 2028 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण कर सकते हैं. उनका कार्यकाल दो साल का होगा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विरुद्ध टिप्पणीः

जस्टिस बी पारदीवाला ने एक सिविल विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार की आलोचना की. सेवानिवृत्ति तक उनसे आपराधिक मामलों के कार्यभार छीन लिए. हाई कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति पारदीवाला द्वारा पारित आदेश पर नाराजगी व्यक्त की. अपने विचार मुख्य न्यायाधीश को बताए.

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने न्यायमूर्ति पारदीवाला से अपनी टिप्पणियों पर पुनर्विचार करने को कहा. 8 अगस्त को न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अपनी टिप्पणियां हटा दीं. स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य प्रशांत कुमार को शर्मिंदा करना या उन पर आक्षेप लगाना नहीं था.

आवारा कुत्तों पर आदेश:

न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करें. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कुत्ते प्रेमियों और कई पशु कल्याण संगठनों द्वारा आलोचना की. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को स्थानांतरित कर दिया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने 22 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण किए गए आवारा कुत्तों को बाड़ों से बाहर छोड़ने पर रोक लगाने के पूर्व के निर्देश को संशोधित करते हुए कुत्तों की नसबंदी और रैबिज टीकाकरण के बाद छोड़ने का आदेश दिया.

हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलनः

न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलन की ओर ध्यान दिलाया. आगाह किया कि यदि स्थिति में बदलाव नहीं आया तो पूरा राज्य लुप्त हो सकता है.

पीठ ने कहा, "हम राज्य सरकार और भारत संघ को यह समझाना चाहते हैं कि राजस्व अर्जित करना ही सब कुछ नहीं है. पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता."

पीठ ने कहा, "अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा. भगवान न करे कि ऐसा न हो." अब यह मामला भी न्यायमूर्ति पारदीवाला से वापस लेकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया है.

कौन हैं न्यायमूर्ति पारदीवालाः

12 अगस्त, 1965 को मुंबई में जन्मे न्यायमूर्ति पारदीवाला ने 1985 में वलसाड के जेपी आर्ट्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने 1988 में वलसाड के केएम लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की. वकीलों के परिवार में जन्मे, वे दक्षिण गुजरात के वलसाड शहर के मूल निवासी हैं. 9 मई, 2022 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

JUSTICE JB PARDIWALAORDER ON STRAY DOGSCOMMENT AGAINST ALLAHABAD HCन्यायमूर्ति जे बी पारदीवालाJUSTICE JB PARDIWALA ORDERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.