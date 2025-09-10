गुजरात के जूनागढ़ में 'चुनावी अमृत' की खोज शुरू, भवनाथ प्रेरणा धाम में कांग्रेस का मंथन
गुजरात के जूनागढ़ के भवनाथ के प्रेरणा धाम में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है, जो 20 सितंबर तक चलेगा.
Published : September 10, 2025 at 5:20 PM IST
जूनागढ़: भवनाथ के प्रेरणा धाम में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है. यह 20 सितंबर तक चलेगा. इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया.
कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी, पूर्व और वर्तमान विधायक, जिला अध्यक्ष और राज्य के प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की नीति और रणनीति पर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा हुई.
जूनागढ़ के भवनाथ स्थित प्रेरणा धाम में आज से शुरू हुए इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य गुजरात में कांग्रेस संगठन को मज़बूत करना है. अगले 10 दिनों तक चलने वाले इस वर्ग में राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे. इसके साथ ही चुनाव संबंधी बदलावों और संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. यह पहली बार है जब कांग्रेस ने गुजरात में इस स्तर पर संगठनात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया है.
इस प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी से भवनाथ में राजनीतिक गहमागहमी देखी जा रही है. 12 सितंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जूनागढ़ आएंगे. इस दौरान अन्य राष्ट्रीय नेताओं के भी मौजूद रहने की संभावना है.
पहले दिन राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रगति अहीर, पूर्व विधायक ऋत्विक मकवाना, ललित वसोया, बनासकांठा सांसद गेनीबेन ठाकोर, सोमनाथ विधायक विमल चूड़ासमा, शक्तिसिंह गोहिल और मोहम्मद जावेद पीरजादा मौजूद रहे. हालांकि, राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले परेश धनानी और पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष जेनी थुम्मर पहले दिन मौजूद नहीं थे.
वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शक्तिसिंह गोहिल ने प्रशिक्षण वर्ग के बारे में कहा कि कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत जूनागढ़ से की है. इस 10 दिवसीय शिविर में गुजरात के सभी जिलों और महानगरों के अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि नई रणनीति के साथ भाजपा को चुनौती दी जा सके.
नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट को लेकर शक्तिसिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित वापस ले आया है, लेकिन भारत सरकार ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है. उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करे.
ये भी पढ़ें-
'दो लोग नहीं चाहते कि संविधान सुरक्षित रहे', खड़गे ने पीएम मोदी और शाह पर साधा निशाना