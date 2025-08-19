जूनागढ़: गुजरात के जूनागढ़ में एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है.

खबर के मुताबिक, अगस्त महीने की पहली तारीख को विसावदर पुलिस स्टेशन में स्थानीय विधायक गोपाल इटालिया ने विरोध प्रदर्शन किया था. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था. उसके बाद इस वीडियो को काफी लोगों ने देखा.

अभद्र टिप्पणी मामले में 5 लोग गिरफ्तार (ETV Bharat)

इस वीडियो पर कुछ लोगों ने महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की थीं, जिसके चलते पुलिस ने आज राजकोट, जेतपुर, सूरत, अहमदाबाद और विसावदर के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, पूरे मामले में भावनगर के वकील नीरज टीमाणिया को पकड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी बन गई जेल जाने की वजह

मामला जब नजर में आया तो जूनागढ़ पुलिस ने आज राजकोट के मनोज वाघेला, जेतपुर के अरविंद सोंदरवा, सूरत के विनोद कांट्रैक्टर, अहमदाबाद के जयंती पटेल और विसावदर के रमेश राडडिया को महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

पूरे मामले में राजकोट के वकील नीरज टीमाणिया भी इसी प्रकार के भड़काऊ प्रचार में शामिल होने की बात सामने आने पर, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ था

एक अगस्त को विसावदर के स्थानीय विधायक गोपाल इटालिया ने तहसील में सस्ते अनाज लाभार्थियों को न मिलने की शिकायत को लेकर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के साथ धरना दिया था. उस समय पुलिस स्टेशन में महिला पीएसआई के साथ अन्य पीआई, पुलिस विभाग के कर्मचारी और तहसीलदार भी मौजूद थे.

विधायक और अधिकारियों के बीच जैसी बातचीत हो रही थी, उसके वीडियो कुछ लोगों ने बनाए और थोड़े समय बाद इन्हें आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया.

इन वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ बेहद अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थीं. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी स्रोतों के आधार पर सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले पांच लोगों को आज गिरफ्तार किया है. सभी को विसावदर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी पांच आरोपियों का जेल वारंट भरकर उन्हें जूनागढ़ जेल भेज दिया है.

गिरफ्तार आरोपियों की सोशल मीडिया गतिविधियां

आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े राडडिया वीडी की आईडी से 2 वीडियो, नीरज टीमाणिया की आईडी से 2, वाघेला मनोज की आईडी से 4, जय पटेल की आईडी से 5, ए.डी. सोंदरवा की आईडी से 6, विजय कांट्रैक्टर की आईडी से 7, और यूट्यूब पर विनुभाई केडिया की आईडी से ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर डाले किए गए थे. इन सभी ने महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करके उनका अपमान किया था, यह सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें: