ETV Bharat / bharat

सुप्रीम फैसला! बार में 7 साल का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी Bar कोटे के तहत जिले में जज बनने के हकदार

बार में 7 साल का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी Bar कोटे के तहत जिले में जज बनने के हकदार. ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena Published : October 9, 2025 at 1:16 PM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन न्यायिक अधिकारियों ने सेवा में आने से पहले बार में 7 साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली है, वे जिले में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे. यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया. पीठ ने कहा, "न्यायिक अधिकारी जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा में भर्ती होने से पहले बार में 7 वर्ष का अनुभव पूरा कर चुके हैं, वे सीधी भर्ती प्रक्रिया में जिला न्यायाधीशों के पद के लिए चयन प्रक्रिया में जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे." पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता आवेदन के समय देखी जानी चाहिए. "यद्यपि अनुच्छेद 233(2) के तहत केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है, फिर भी समान अवसर प्रदान करने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि सेवाकालीन उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के रूप में संयुक्त रूप से 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए." पीठ ने कहाकि कोई व्यक्ति, जो न्यायिक सेवा में रहा हो या है और जिसके पास अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी के रूप में 7 वर्ष या उससे अधिक का संयुक्त अनुभव हो, संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में विचार और नियुक्ति के लिए पात्र होगा. पीठ ने कहा, "समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, हम आगे निर्देश देते हैं कि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों, दोनों के लिए जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में विचार और नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु आवेदन की तिथि को 35 वर्ष होगी." शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने का निर्देश दिया. शीर्ष न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 233(2) सीधी भर्ती के लिए 25% कोटा आरक्षित करता है. पीठ ने कहा कि न्यायिक सेवा के सदस्यों को अन्याय का सामना करना पड़ा है, और स्पष्ट किया कि उसका फैसला फैसले की तारीख से लागू होगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किए हों.