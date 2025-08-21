ETV Bharat / bharat

‘न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए...’, राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ में सुनवाई के दौरान कहा है कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए.

By Sumit Saxena

Published : August 21, 2025 at 3:02 PM IST

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति के संदर्भ पर प्रस्तुत दलीलों पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. इस संदर्भ में संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल थे. जो केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर सुनवाई कर रही थी.

मेहता ने तर्क दिया कि जिन निर्वाचित लोगों के पास बहुत अनुभव है, उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए. मेहता ने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक दल के रंग से परे, एक निर्वाचित व्यक्ति को यह कहकर बदनाम नहीं किया जा सकता कि वह सिर्फ एक निर्वाचित व्यक्ति है."

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "ऐसा किसने कहा?" पीठ ने कहा कि उसने निर्वाचित लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा. मेहता ने कहा, "मैं दिखाऊंगा कि यह किसने कहा. मैं इसमें नहीं जा रहा... आपके माननीय सदस्यों ने ऐसा नहीं कहा है..." मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि शक्तियों का पृथक्करण... मैंने कहा है कि न्यायिक सक्रियता बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदल देना चाहिए..."

मामले की सुनवाई के तीसरे दिन मेहता ने राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए अपनी दलीलें जारी रखीं.

सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पॉकेट वीटो जैसा कुछ नहीं है, इसे रखें और यह जवाब न दें कि इसकी अनुमति नहीं है. यद्यपि आप कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, फिर भी कोई न कोई तरीका अवश्य होना चाहिए जिससे प्रक्रिया पूरी हो सके.

जस्टिस नरसिम्हा ने मेहता से कहा, "क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि राज्यपाल को भेजे गए विधेयक पर कार्रवाई न करना...यह अपने आप में पूर्ण विराम है और आगे कुछ नहीं...हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है."

मेहता ने कहा, "आपकी माननीय सदस्यों को जिस बात पर दुख हो रहा है, वह समय सीमा तय करने का औचित्य है, लेकिन समय सीमा तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाएगा... यदि ऐसा है, तो हमारे पास ऐसे मामलों की बाढ़ नहीं है, जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हों.

ऐसे उदाहरण हैं जहां एक या दो राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है...इसका समाधान संविधान निर्माताओं, संसद के पास है..." मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत ने संसद से अनुरोध किया था, उसे कभी निर्देश नहीं दिया. मेहता ने कहा, "आपने कभी भी संवैधानिक पदाधिकारी को निर्देश नहीं दिया.

मेहता ने कहा कि मान लीजिए कि कोई विशेष राज्यपाल विधेयक पर विचार कर रहा है, तो राजनीतिक समाधान हैं और ऐसे समाधान हो रहे हैं और ऐसा हर जगह नहीं है कि राज्य को सुप्रीम कोर्ट में जाने की सलाह दी जाए. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं. मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं."

ऐसे प्रतिनिधिमंडल हैं जो कहते हैं कि यह विधेयक लंबित है, कृपया राज्यपाल से बात करें. उन्हें एक या दूसरे तरीके से निर्णय लेने दीजिए... इस तरह का गतिरोध हल हो गया है". मेहता ने कहा, इससे किसी निर्णय द्वारा दिशा निर्देश निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता और यही प्रश्न है.

मेहता ने तर्क दिया कि संवैधानिक रूप से प्रदत्त समय-सीमा के अभाव में, क्या औचित्य होने पर भी इसे पढ़ा जा सकता है? मेहता ने कहा कि पिछले कई दशकों से कई राज्यों में ऐसे मुद्दे उठते रहे हैं, और वह किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं.

"सभी विधेयक विवादास्पद नहीं होते. उन्हें किसी न किसी कारण से रखा जाता है. कुछ गतिरोध होता है. कुछ संवादहीनता होती है. कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है... वे एक साथ आते हैं और एक राजनीतिक समाधान निकलता है. मेहता ने कहा, "अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसे राष्ट्रपति के पास भेज दें. राष्ट्रपति इसकी जांच करेंगे..."

पीठ ने मेहता से पूछा कि मान लीजिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को कुछ कार्य सौंपे जाते हैं, और वह संवैधानिक पदाधिकारी किसी वैध कारण के अभाव में कार्यों का निर्वहन करने से इनकार कर देता है, और ऐसी स्थिति में क्या अदालतें शक्तिहीन हैं?

पीठ ने कहा कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है. मेहता ने कहा कि व्याख्या तो है, लेकिन कानून बनाने का नहीं, और इस बात पर जोर दिया कि समय-सीमा तय नहीं की जा सकती.

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सिर्फ इसलिए कि कोई अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता. मेहता ने जोर देकर कहा कि न्यायिक निर्देश राष्ट्रपति या राज्यपालों को तीन महीने की समय-सीमा के लिए बाध्य नहीं कर सकते. पीठ ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो क्या होगा, इसका समाधान तो होना ही चाहिए.

मेहता ने कहा कि आजकल चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चुने हुए लोगों को मतदाताओं को सीधे जवाब देना पड़ता है. लोग अब उनसे सीधे सवाल पूछते हैं. उन्होंने आगे कहा, "20-25 साल पहले के विपरीत, जब हालात अलग थे, अब मतदाता जागरूक हैं और उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता."

