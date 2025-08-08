पलामू: नक्सल इलाके की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. यही वजह है कि तेजी से नक्सल क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक दशा बदल रही है. नक्सल इलाके की महिलाओं को फाइव स्टार होटल की तरह, खाना बनाने और परोसने का तरीका सिखाया गया है.

झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी की जेएसएलपीएस ने नक्सल इलाके की महिलाओं का चयन कर इंडियन होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग दिलाई है. दो महीने की ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को 30 से अधिक प्रकार के व्यंजन बनाने के तरीके को सिखाए गए हैं. जिसमें महिलाओं को वेज और नॉनवेज दोनों प्रकार का खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई है.

कई तरह के व्यंजन बनाने के तरीकों को सीखा है. दीदी कैफे के माध्यम से आमदनी होगी. मैं कई दिनों तक रांची में रही हूं और खाना बनाने की ट्रेनिंग लिया है: इंदु देवी, सखी दीदी, मनातू

सरकारी संस्थान और नक्सली क्षेत्र में खोला जाएगा दीदी कैफे

इंडियन होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग लेने के बाद, झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी दीदी सरकारी संस्थान इन इलाकों में कैफे का संचालन करेंगी. महिलाओं का ग्रुप दीदी कैफे का संचालन करेंगा, जिसमें दो महिलाएं इंडियन होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग ली हुई शामिल होगी. पलामू में 30 से अधिक महिलाओं को दीदी कैफे से जोड़ा जा रहा है और सभी की ट्रेनिंग इंडियन होटल मैनेजमेंट रांची से कराई गई है. वही पलामू में सबसे पहले मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में दीदी कैफे खोला जाएगा. धीरे-धीरे सभी प्रखंड कार्यालय में दीदी कैफे खोला जाना प्रस्तावित है.

नक्सल इलाके की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में दीदी कैफे खोलने की योजना है. सभी को इंडियन होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी गई है: कुमारी नम्रता, बीपीएम, मनातू

फास्ट फूड के अलावा कई तरह के व्यंजन को तैयार करेंगी सखी दीदी

सखी दीदी फास्ट फूड के अलावा कई तरह के लजीज व्यंजन को तैयार किया जाएगा. कैफे में आने वाले ग्राहकों को सर्व किया जाएगा. आईएचएम में महिलाओं को मंचूरियन, चाउमीन, मडुआ का मोमोज, अमृतसरी मछली, रागी का छिलका, रागी पीठा, डेम्बू पीठा, इडली ढोसा समेत 30 से अधिक प्रकार के व्यंजन को तैयार करने का ट्रेनिंग दी गई है. इसके अलावा महिलाएं स्थानीय व्यंजन भी तैयार कर सकती है और ग्राहकों को खिलाएंगी.

नक्सल इलाके की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पहल

दीदी कैफे के माध्यम से नक्सल इलाके की महिलाओं को स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की पहल की जा रही है. सखी मंडल खुद से दीदी कैफे का संचालन करेंगी. जिससे उन्हें आमदनी होगी. दीदी कैफे के लिए झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाईटी की तरफ से सखी दीदियों को ऋण और जगह उपलब्ध करवाई जाएगी.

महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जेएसएलपीएस कई योजनाओं पर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में इंडियन होटल मैनजेमेंट से सखी दीदियों को ट्रेनिंग दिलाई गई है. 30 अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में पहला दीदी कैफे खोला जाना है, उसके बाद सभी इलाकों में कैफे खोला जाएगा: अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस

