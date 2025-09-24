ETV Bharat / bharat

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर JPC की बैठक, जानें कौन-कौन हुआ शामिल?

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर संसद भवन में संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई.

JPC
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर JPC की बैठक (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 7:13 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद भवन में बुधवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की महत्वपूर्ण बैठक हुई. यह बैठक संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 और यूनियन टेरिटरी लॉज (अमेंडमेंट) विधेयक 2024 से जुड़ी है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखते हैं. ये विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए थे, जिसके बाद इसे जेपीसी में भेजा गया था.

समिति के चेयरमैन बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि एक साथ चुनाव से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल किया जा सकता है. बैठक में एक साथ चुनाव के आर्थिक फायदों और चुनौतियों पर चर्च हुई.

इस बैठक में आर्थिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था, जिनमें मोंटेक सिंह आहुवालिया,अरविंद राजगढ़िया और सुरजीत भल्ला शामिल थे. समिति के सदस्यों जीडीपी पर प्रभाव से संबंधित सवाल पर भी चर्चा की. इसके अलावा समिति की बैठक में रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया.

बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
सूत्रों की मानें तो समिति में विशेषज्ञों ने ये भी बात रखी कि एकसाथ देश में चुनाव होने से जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे देश को कुल 7 लाख करोड़ रुपये तक का लाभ हो सकता है. इसके अलावा बार-बार चुनाव होने की वजह से होने वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) लागू होने पर विकास कार्य में होनेवाली समस्या, प्रभावित होने वाले उद्योगों और इससे जुड़ी आम लोगों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया.

हालांकि, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने एकसाथ चुनाव से होने वाले नुकसान भी गिनाए औरअलग-अलग चुनावों की तुलना में एक साथ चुनाव के फायदे-नुकसान दोनों पर ही विचार किया गया.

पांच साल के चक्र में 13 दौर के चुनाव
सूत्रों के मुताबिक बैठक में अरविंद पनगढ़िया जो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने कहा कि भारत में 5 साल के चक्र में 13 दौर के चुनाव होते हैं यानी औसतन हर 4.5 महीने में एक चुनाव. इससे विकास बाधित होता है. एक साथ चुनाव से वृद्धि तेज होगी, राजकोषीय बर्बादी कम होगी और नीति निर्माण स्थिर रहेग.

वहीं, बैठक में मौजूद अर्थशास्ती सुरजित भल्ला के अनुसार एक साथ चुनाव से हिंसा कम होगी. नीति निर्माण और सुधारों को गति मिलेगी. उन्होंने आर्थिक बचत और स्थिरता पर जोर दिया, जबकि मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी इससे संबंधित लाभों पर विस्तृत चर्चा की.

'देशहित का विषय'
जेपीसी में शामिल कुछ विपक्षी पार्टी के सांसदों ने खर्च, प्रशासनिक बोझ और शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगे. साथ ही इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया. जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि साथ चुनाव कराने से विकसित भारत 2047 का सपना जल्द पूरा हो सकता है. यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देशहित का विषय है.

उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावों से अर्धसैनिक बलों, चुनाव आयोग कर्मियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था पर बोझ पड़ता है. एमसीसी से सब कुछ चुनाव मोड में चला जाता है. बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के सदस्य अभी तक 12-13 बैठक कर चुके है इसके अलावा समिति 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का दौरा भी कर चुकी है.

हालांकि, आज की बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन सत्ताधारी सदस्यों ने बैठक में ही चर्चा को रचनात्मक बताया. इससे पहले लोकसभा ने 12 अगस्त 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी थी, अगली बैठकें 2026 में निर्धारित हैं, जहां और विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा सकता है. समिति का उद्देश्य विधेयकों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है.

