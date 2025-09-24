ETV Bharat / bharat

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर JPC की बैठक, जानें कौन-कौन हुआ शामिल?

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर JPC की बैठक ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 7:13 PM IST 4 Min Read

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: संसद भवन में बुधवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की महत्वपूर्ण बैठक हुई. यह बैठक संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 और यूनियन टेरिटरी लॉज (अमेंडमेंट) विधेयक 2024 से जुड़ी है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखते हैं. ये विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए थे, जिसके बाद इसे जेपीसी में भेजा गया था. समिति के चेयरमैन बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि एक साथ चुनाव से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल किया जा सकता है. बैठक में एक साथ चुनाव के आर्थिक फायदों और चुनौतियों पर चर्च हुई. इस बैठक में आर्थिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था, जिनमें मोंटेक सिंह आहुवालिया,अरविंद राजगढ़िया और सुरजीत भल्ला शामिल थे. समिति के सदस्यों जीडीपी पर प्रभाव से संबंधित सवाल पर भी चर्चा की. इसके अलावा समिति की बैठक में रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया. बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा

सूत्रों की मानें तो समिति में विशेषज्ञों ने ये भी बात रखी कि एकसाथ देश में चुनाव होने से जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे देश को कुल 7 लाख करोड़ रुपये तक का लाभ हो सकता है. इसके अलावा बार-बार चुनाव होने की वजह से होने वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) लागू होने पर विकास कार्य में होनेवाली समस्या, प्रभावित होने वाले उद्योगों और इससे जुड़ी आम लोगों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया. हालांकि, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने एकसाथ चुनाव से होने वाले नुकसान भी गिनाए औरअलग-अलग चुनावों की तुलना में एक साथ चुनाव के फायदे-नुकसान दोनों पर ही विचार किया गया.