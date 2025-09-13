ETV Bharat / bharat

CM नीतीश से मिले JP नड्डा, पटना में BJP कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी जीत का मंत्र

जेपी नड्डा ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का भी मंत्र दिया. पढ़ें..

JP Nadda Bihar Visit
जेपी नड्डा का बिहार दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 8:47 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है लेकिन उनसे ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना दौरे पर आए हैं. उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और उनको टास्क भी दिया. बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की.

एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर सामंजस्य पर जोर: जगत प्रकाश नड्डा ने 3 घंटे से अधिक समय तक पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए सम्मेलन का जिक्र भी किया और कहा कि सम्मेलन से बेहतर माहौल हुआ है. लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है. इस तरह के सम्मेलन को निचले स्तर तक ले जाना चाहिए ताकि बूथ स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता एक-दूसरे के करीब आए.

JP Nadda Bihar Visit
पटना एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

सरकारी योजनाओं को प्रचारित-प्रसारित करें: नड्डा ने कहा कि हाल के कुछ महीनों में बिहार सरकार ने एक के बाद एक घोषणाएं की हैं. सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का फैसला लिया है तो महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 10000 दिए जाने को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके अलावे पंचायत प्रतिनिधियों और जीविका दीदी के साथ-साथ आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं की वेतन वृद्धि की गई है. लिहाजा सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन-जन तक ले जाने का काम करें.

क्षेत्रवार योजनाओं की सूची तैयार करें: जगत प्रकाश नड्डा में नेताओं को कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर आप लोग सूची तैयार करें और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं धरातल पर आई है और उसका लाभ किन-किन लोगों तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि तमाम योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का काम करें. लाभकारी योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला और इसका असर क्या हुआ, इस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं को टिप्स दिए.

JP Nadda Bihar Visit
बीजेपी नेताओं के साथ नड्डा की बैठक (ETV Bharat)

"आप लोग जनता के बीच जाएं और सरकार की योजनाओं की जानकारी दें. हाल के दिनों में जो घोषणाओं की गईं हैं, उस बारे में भी लोगों को बताएं. इसके साथ ही निचले स्तर पर आपस में एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर सामंजस्य बनाएं."- जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी

नीतीश कुमार से भी मिले नड्डा: बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की. उन्होंने सीएम आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की. उनके साथ पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे. हालांकि इस दौरान क्या बात हुई, इसको लेकर न तो बीजेपी की ओर से और न ही जेडीयू की तरफ से कोई जानकारी साझा की है.

JP Nadda Bihar Visit
पटना में जेपी नड्डा (ETV Bharat)

शीट शेयरिंग पर नहीं हुई चर्चा: इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए हैं और निचले लेवल के कार्यकर्ताओं से कैसे नजदीकी बढ़ाई जाए, इसे लेकर भी तमाम नेताओं को टिप्स दिए हैं. संगठन के मुद्दों पर बात हुई है. हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है.

"राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव को लेकर आपसी समन्वय पर जोर दिया है. 17 सितंबर से सेवा पखवारा शुरू होगा और मंडल स्तर तक इसे ले जाया जाएगा. संवाद और समन्वय से चुनाव प्रचार अभियान को धारदार बनाया जाएगा. सीट शेयरिंग पर एनडीए की बैठक में चर्चा होगी और उसका हल भी निकल जाएगा."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

क्या बोले शाहनवाज हुसैन?: वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बैठक शानदार और जानदार रही. राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमें मार्गदर्शन मिला. इस बार विधानसभा चुनाव में हम 200 के पार जाएंगे. उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का निर्देश हम लोगों को दिया गया है.

नड्डा की बैठक से नेता उत्साहित: बैठक को लेकर प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के पास बड़े नेता जाएंगे और उनसे संवाद स्थापित करेंगे. समाज के जिन वर्गों तक अभी तक पहुंच नहीं बन पाई है, वहां भी नेताओं को जाना है. विपक्ष के रणनीतियों का भी मजबूती से मुकाबला करना है और अपनी बात मजबूती से रखनी है.

BIHAR ELECTION 2025BIHAR BJPNITISH KUMARपटना में जेपी नड्डाJP NADDA BIHAR VISIT

