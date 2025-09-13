ETV Bharat / bharat

PM मोदी और शाह से पहले जेपी नड्डा आ रहे बिहार, चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा फैसला

पीएम मोदी के दौरे से दो दिन पहले जेपी नड्डा का बिहार दौरा अहम माना जा रहा है. वह पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे.

jp nadda Bihar visit
JP नड्डा का बिहार दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 10:33 AM IST

पटना: भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है. पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कमान संभाल रखी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के बैटलफील्ड में कूदने को तैयार हैं. जगत प्रकाश नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार की धरती पर वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

JP नड्डा का बिहार दौरा: केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं. जगत प्रकाश नड्डा एक अखबार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. उसके बाद जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के जरिए छपरा रवाना होंगे, जहां वह अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. वर्तमान राजनीतिक हालात पर जगत प्रकाश नड्डा अपनी राय रखेंगे. वहीं भावी रणनीतियों पर भी विमर्श करेंगे.

jp nadda Bihar visit
JP नड्डा का बिहार दौरा (ETV Bharat)

"पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आ रहे हैं. बिहार में वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. उसके अलावा बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी. पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं के साथ मंथन करेंगे."- प्रेम रंजन पटेल,भाजपा प्रवक्ता

बैठक में होगा मंथन: जगत प्रकाश नड्डा छपरा में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और फिर उसके बाद हेलीकाप्टर से पटना लौट जाएंगे. देर शाम जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे. बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है. बैठक में 30 से अधिक नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है. विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री से हो सकती है मुलाकात: जेपी नड्डा का बिहार द्वारा वैसे समय में हो रहा है, जब गृह मंत्री बिहार आने वाले हैं और प्रधानमंत्री का भी बिहार दौरा होने वाला है. सहयोगी दलों के साथ बेहतर सामंजस्य को लेकर भी सहयोगी दलों के नेताओं से जगत प्रकाश नड्डा की मुलाकात हो सकती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जगत प्रकाश नड्डा की मुलाकात हो सकती है.

jp nadda Bihar visit
सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा (ETV Bharat)

जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पटना में अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे. जेपी नड्डा एक अखबार के कार्यक्रम के कॉनक्लेव को संबोधित करेंगे. जेपी नड्डा बिहार भाजपा की कोर कमिटी के साथ बैठक भी करेंगे. दोपहर 3:00 बजे छपरा में अखंड ज्योति अस्पताल का जेपी नड्डा निरीक्षण करेंगे. वहीं शाम 04:30 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट करेंगे. शाम 5:30 बजे पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक की जाएगी.

चुनाव से पहले दौरों की आंधी: एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 225 सीटों को साधने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति बनाने में लगी है. ऐसे में बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता ताबड़तोड़ बिहार का दौरा कर रहे हैं. पीएम मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा है तो वहीं गृह मंत्री भी इसी महीने दो बार बिहार का दौरा करेंगे. अमित शाह का बिहार में 8 और 27 सितंबर को दौरा होगा.

सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा: : एनडीए के लिए सीट शेयरिंग का मामला पेचीदा होता जा रहा है. सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्सरसाइज कर रहे हैं. पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं से प्रतिक्रिया ली और अब जेपी नड्डा सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी के नेताओं से विमर्श करेंगे. इसके अलावा संगठन के मसले पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बातचीत करेंगे. कौन सा दल कौन सी विधानसभा सीट पर लड़ेगा, इस पर भी मंथन होने की संभावना है.

