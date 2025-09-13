ETV Bharat / bharat

PM मोदी और शाह से पहले जेपी नड्डा आ रहे बिहार, चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा फैसला

JP नड्डा का बिहार दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 13, 2025 at 10:33 AM IST 4 Min Read