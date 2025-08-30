पटना: पत्रकार की पत्नी आशा रंजन को 9 साल से अपने पति राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार था. उन्हें उम्मीद थी कि आज उनके पक्ष में फैसला आएगा. वहीं मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट का फैसला आ चुका है. कोर्ट ने लड्डन मियां, रिशु कुमार और राजेश कुमार रिहा कर दिया है. वहीं तीन को दोषी पाया गया है.

राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में फैसला: दोषी पाए जानेवाले में विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता का नाम शामिल है. इन सभी को दस सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. वहीं लड्डन मियां, रिशु कुमार और राजेश कुमार को रिहा कर दिया गया है. सीबीआई के वकील राकेश दुबे ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है.

"साक्ष्य रहते हुए भी तीन आरोपियों को बरी किया गया है. इसके विरुद्ध सीबीआई, हाईकोर्ट जाएगी."- राकेश दुबे, सीबीआई के वकील

राजदेव रंजन की पत्नी की प्रतिक्रिया: दोषी पाए जानेवाले में विजय गुप्ता , रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता शामिल हैं. इस फैसले पर जब राजदेव रंजन की पत्नी से पूछा गया तो उन्होंने चिंता जताई है और कहा कि रिशु बाइक चला रहा था और दूसरे ने शूट किया था, तो कैसे बरी हो गया.

"इसके खिलाफ मैं अपर कोर्ट में जाऊंगी. मैं सरकारी वकील के नम्बर पर तुरंत फोन कर पूरी जानकारी लेकर अपर कोर्ट में जाऊंगी."-आशा रंजन, पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी

ये भी पढ़ें

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : ' मुझे 9 साल 3 महीने 14 दिन के बाद मिलेगा न्याय'

Journalist Rajdev Ranjan Murder Case: सीबीआई ने जिस गवाह को डेढ साल पहले मृत घोषित किया, उसकी अब हुई मौत

Bihar Journalist Murder : बिहार में पत्रकार की हत्या, घर में 4 अपराधी घुसे और जगाकर मार दी गोली

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: CBI ने जिस गवाह को बताया था मृत, वह कोर्ट पहुंचकर बोली- 'जज साहब, मैं जिंदा हूं'