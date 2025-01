ETV Bharat / bharat

पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को आर्थिक मदद, सीएम साय ने किया 10 लाख देने का ऐलान - FINANCIAL HELP OF 10 LAKHS

सीएम साय ने किया 10 लाख देने का ऐलान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : Jan 14, 2025, 5:37 PM IST | Updated : Jan 14, 2025, 7:09 PM IST

रायपुर: बस्तर जंक्शन के नाम से यूट्यूब पर वीडियो पोर्टल चलाने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार की मदद सरकार करेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या 3 जनवरी को कर दी गई थी. हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया था. मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोप बस्तर के ठेकेदार पर है. SIT की टीम ने ठेकेदार को हैदराबाद से गिराफ्तार किया है. मुकेश चंद्राकर के परिवार को आर्थिक मदद: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुकेश के परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. सीएम ने इसके साथ ही ऐलान किया कि जल्द ही पत्रकार भवन का निर्माण किया जाएगा. भवन का नाम मुकेश चंद्राकर के नाम पर होगा. सीएम ने ये बातें हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. एसआईटी कर रही मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की जांच: स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की जांच एसआईटी की टीम कर रही है. हत्या के आरोपी में जिस ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है वो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार निकले हैं. मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर न्यूज रिपोर्ट बनाई थी. सड़क की खबर दिखाए जाने के बाद से ही आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर नाराज था.

