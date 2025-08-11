जोरहाट: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा जहां भी जाते हैं, उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है, लेकिन जोरहाट के मालोखाट इलाके में एक समर्थक ने उनकी प्रशंसा को एक असाधारण स्तर तक पहुंचा दिया है.

महेंद्र छेत्री, जिन्हें गंगू के नाम से जाना जाता है. महेंद्र छेत्री भाजपा के बूथ सचिव और भगवा पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं. उन्होंने साल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सरमा के मुख्यमंत्री के रूप में लौटने तक असमिया भोजन का मुख्य हिस्सा चावल छोड़ने की कसम खाई है.

बता दें कि छेत्री ने इससे पहले ही 22 दिनों का उपवास पूरा कर चुके हैं. उस दौरान फल और हल्का भोजन खाकर ही उन्होंने गुजारा किया.

उन्होंने कहा, "मैं मुख्यमंत्री से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, लेकिन मैं उनके शासन और असम के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता हूं." वह नियमित रूप से बोरभेटी और अन्य पवित्र स्थानों पर सरमा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं.

गौर करें तो महेंद्र छेत्री के इस निर्णय पर शुरू में उनकी पत्नी ने चिंता जताई थी. लेकिन अब ये उनके परिवार के लिए गर्व की बात बन गई है. इसमें रिश्तेदारों और पड़ोसियों दोनों का पूरा समर्थन मिल रहा है. स्थानीय लोग, जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, अक्सर उनके लिए फल और अन्य जरूरी चीज़ें लाते हैं, ताकि वे इस व्रत को पूरा कर सकें.

छेत्री ने कहा, "यह मेरी आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है." उन्होंने आगे कहा कि वह जब तक चाहें, तब तक इस व्रत को जारी रखने के लिए तैयार हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनका यह व्रत राज्य के नेता के प्रति जमीनी समर्थकों के असाधारण सम्मान और निष्ठा को दर्शाता है.

मार्च-अप्रैल 2026 में होंगे असम में चुनाव: असम (Assam Assembly Election 2026) के चुनाव अगले साल होंगे. इस तरह से 126 सीट के लिए मार्च-अप्रैल 2026 असम असेंबली के चुनाव होंगे.

गौर करें तो असम का यह चुनाव न केवल प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, बल्कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा. इससे पहले साल 2021 में असम की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे. अभी यहां पर बीजेपी की सरकार है. हिमंत बिस्वा सरमा यहां के चीफ मिनिस्टर हैं.

साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में BJP के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी. वहीं कांग्रेस, AIUDF और असम गण परिषद जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़े करते रहे हैं.