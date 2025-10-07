ETV Bharat / bharat

Delhi Encounter: कुख्यात अपराधी भीम महाबहादुर जोरा ढेर, ऑटोमैटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी डॉ हेमंत तिवारी ने दी जानकारी : पूरे मामले की जानकारी देते हुए साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी डॉ हेमंत तिवारी ने बताया की 39 वर्षीय भीम जोरा पुत्र महाबहादुर जोरा, निवासी लालपुर, कैलाली जिला (नेपाल), पर कई जघन्य अपराधों के मामले दर्ज थे आरोपी डॉ. पॉल की हत्या और सशस्त्र डकैती के मामले में वांछित चल रहा था जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की कई टीमों के द्वारा की जा रही थी. 6अक्टूबर/7अक्टूबर की मध्य रात्रि को दक्षिण-पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह दागर (इंचार्ज स्पेशल स्टाफ) के और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच टीम, इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा (इंचार्ज क्राइम ब्रांच) के नेतृत्व में इस अभियान को अंजाम दिया गया.

नई दिल्ली/गुरुग्राम : दिल्ली पुलिस साउथ ईस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में कुख्यात इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा को मुठभेड़ में मार गिराया. ये कार्यवाही सयुक्त दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि (6-7 अक्टूबर) को की गई.

पुलिस की संयुक्त टीम का ऑपरेशन : पुलिस की संयुक्त टीम को कुख्यात आरोपी के बारे में एक गुप्त सूचना प्राप्त होती है जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने आधी रात करीब 12:20 बजे घेराबंदी की. पुलिस टीम के द्वारा कुख्यात आरोपी को आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया आरोपी ने आत्म समर्पण के बजाय पुलिस टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी के द्वारा पुलिस टीम पर लगभग छह राउंड फायरिंग की गई जिसके जवाब में पुलिस ने पांच राउंड आरोपी के ऊपर दागे, जिसमें भीम गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



पुलिस ने मौके से कई अवैध सामान किए बरामद :आरोपी के एनकाउंटर के बाद पुलिस टीम को मौके से एक सॉफिस्टिकेटेड ऑटोमैटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, तीन खाली खोखे और एक बैग जिसमें घर तोड़ने के उपकरण थे, बरामद किए गए हैं. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि भीम जोरा पहले भी गुरुग्राम, बेंगलुरु, गुजरात और दिल्ली में हत्या, डकैती और चोरी के छह से अधिक मामलों में शामिल रहा है.दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ कई राज्यों में वारंट लंबित थे और उस पर इनाम भी घोषित था.

कई राज्यों की पुलिस भीम जोरा की कर रही थी तलाश :आरोपी भीम जोरा के लिए कई राज्यों की पुलिस वांछित अपराधी की तलाश में लगातार जुटी हुई थी. 6/7 अक्टूबर की मध्य रात्रि को अपराधी का एनकाउंटर किया गया. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसती नजर आ रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा बीते कई महीनो में कई एनकाउंटर किए गए हैं जिसमें कई आरोपियों को एनकाउंटर के बाद दबोचा गया है.

