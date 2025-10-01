जोधपुर आर्ट वीक : पीएटीआई की शानदार पहल, चेरुकुरी सुजय ने प्रदर्शनी को जागरूकता बढ़ाने वाला बताया
जोधपुर आर्ट्स वीक का पहला एडिशन (1.0) 'हाथ रो हुनर' बुधवार से शुरू हो गया. इसका का उद्देश्य एक ऐसा कलात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है.
October 1, 2025
जोधपुर : पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PATI) की ओर से आयोजित जोधपुर आर्ट्स वीक का पहला एडिशन (1.0) 'हाथ रो हुनर' बुधवार से शुरू हुआ. कार्यक्रम सात अक्टूबर तक चलेगा. इसके माध्यम से जोधपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और कला व शिल्प को सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है.
पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संस्थापक सना रिजवान ने बताया कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा कलात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो सहयोग, विरासत और नवाचार पर आधारित हो. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा है कि कला जीवन का अभिन्न अंग बन जाए. उन्होंने बताया कि पिछले साल हमने इसको लेकर कोशिश शुरू की थी और इस बार हमने इसे लागू किया है.
सना रिजवान ने बताया कि हमें बहुत खुशी है कि इसमें भाग लेने के लिए बच्चों के साथ-साथ युवा भी आगे आए हैं. इस महोत्सव में भारत और दुनिया भर के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ डिजाइनर हिस्सा ले रहे हैं. आर्ट वीक के दौरान शहर में अलग-अलग जगहों पर प्रतिदिन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है.
'आर्ट प्रोफेशनल इकोनॉमी बनानी है'
सना रिजवान ने बताया कि हम चाहते हैं कि देश में आर्ट प्रोफेशनल इकोनॉमी बने. इसके लिए कलाकारों को उचित मंच मिलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक मैं जीवित हूं, यह आर्ट वीक चलता रहे. जोधपुर शहर के चयन पर उन्होंने कहा कि यहां की कला और स्थापत्य उन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, इसलिए उन्होंने जोधपुर का चयन किया है. सना रिजवान प्रेस्टीज ग्रुप की कार्यकारी निदेशक हैं.
इस कार्यक्रम में हैदराबाद से सरुहा किलारू आई ने मारवाड़ की लुप्त होती वनस्पति के संरक्षण का संदेश देते हुए अपनी कला प्रदर्शित की है. इसमें खेजड़ी, केर, कुमटी सहित अन्य वनस्पति जिसे राव जोधा पार्क में संरक्षण दिया गया है, उनकी प्रतिकृतियां पारदर्शी मटकों में प्रदर्शित की गई हैं.
जोधपुर के गुलाबराय जिन्होंने इस पार्क डेवलपमेंट पर काम किया, उनके पिता दिलीप किलारू ने सना रिजवान की पहल की सराहना की. रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव के पौत्र चेरुकुरी सुजय ने बताया कि महिलाओं के योगदान को लेकर की जा रही यह प्रदर्शनी जागरूक करने वाली है.
प्रदर्शनी स्थल
प्रदर्शनी दासपन हाउस, घंटाघर, खास बाग, मंडोर गार्डन, मायला बाग झालरा, श्रीसुमेर गर्ल्स मिडिल स्कूल, सदर बाजार दुकान नंबर 21, सन सिटी, तूरजी का झालरा, राजमहल स्कूल में आयोजित की जा रही है.
आयोजन में शामिल होने वाले प्रमुख कलाकार
आयोजन में कई साइट-स्पेसिफिर कलाकृतियां शामिल हैं. गैलरी एस्पेस के सहयोग से कलाकार पुनीत कौशिक सुमेर गर्ल्स स्कूल में स्थानीय टाई-एंड-डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग और दरी प्रदर्शित करेंगे. दिल्ली की कलाकार आयशा सिंह आरएमजेड फाउंडेशन के साथ मिलकर मायला बाग झालरा में बावड़ियों एक विशेष स्थापना का अनावरण किया.
ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से यूके स्थित अल्ट्रामीडिया कलाकार अफरा शेमजा घंटाघर में साइट विशिष्ट पुनरावृत्ति प्रस्तुत करेंगी, ब्राजीलियाई कलाकार थियो पिंटो शहर के मास्टर स्टोन और वुड कार्वर के साथ आधुनिक पेंटिंग भाषा को मूर्तिकला के रूप में जोधपुर की पारंपरिक शिल्प कौशल के साथ प्रस्तुत करेंगे.
