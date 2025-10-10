ETV Bharat / bharat

किसके वादे पर जनता को भरोसा, तेजस्वी का दांव काम करेगा या नीतीश की रणनीति?

बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी एक बार फिर से बना बड़ा मुद्दा बना है. सवाल है कि तेजस्वी 20 महीने में कैसे पूरा वादा करेंगे?

Job Politics In Bihar
नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 9:09 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : अविनाश

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. एक तरफ नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव. वहीं मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर भी मैदान-ए-जंग में उतर चुके हैं. वैसे तो यह 14 नवंबर को पता चलेगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, पर इस सियासत को साधने के लिए नेता शतरंज की तरह चाल चल रहे हैं.

वैसे तो कई मुद्दे बिहार में मुंह बाए खड़े हैं, जिसपर सियासतदां अपनी राजनीति चमका रहे हैं. हालांकि एक मुद्दा है, जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों भुनाने की कोशिश में जुटा है. इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पलायन, बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है. इसकी बड़ी वजह प्रदेश में नौकरी और रोजगार की कमी है.

ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं ने इसे अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है. नीतीश कुमार ने एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने की बात कही है. तो तेजस्वी यादव बिहार के करीब 3 करोड़ परिवार में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं.

जातीय गणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है और 3 करोड़ के करीब परिवार हैं. जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी कहते रहे हैं कि बिहार में मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के 26 लाख ही सरकारी पद हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव सभी परिवार के एक सदस्य को कैसे नौकरी दे पाएंगे? क्योंकि अभी दो प्रतिशत से भी कम परिवार के पास सरकारी नौकरी है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सरकारी नौकरी का वादा : दरअसल, चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा गेम खेला है. 2020 में भी नौकरी को बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया था जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो गया. अब नौकरी को लेकर ही तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है. बिहार के करीब 3 करोड़ परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है.

सरकार बनने पर 20 दिनों में इसके लिए विशेष कानून बनाने और 20 महीने में सबको नौकरी उपलब्ध कराने का वादा भी किया है. तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद इस पर बयान बाजी भी शुरू हो गई है. जहां सत्ताधारी दल ने कहा कि सत्ता में तो आना नहीं है और जब उन्हें लगने लगा कि कुछ नहीं होने वाला है तो उट पटांग वादा करने लगे हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा तेजस्वी यादव को ठीक से यह भी नहीं मालूम होगा कि बिहार में 2 करोड़ 83 लाख से अधिक परिवार है. ऐसे में हर परिवार को नौकरी का वादा केवल चुनावी झुनझुना है.

अर्थशास्त्री नहीं रखते इत्तेफाक : खैर, ये तो राजनेता हैं अपनी तरह से बात करेंगे. मगर अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है. यदि कोई पार्टी ऐसा करने का वादा करती है तो उसे पहले ब्लूप्रिंट लाना चाहिए. पटना कॉलेज के प्राचार्य रहे अर्थशास्त्री एनके चौधरी का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए. लेकिन बिहार के सभी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना असंभव है.

''बिहार में 20 लाख के करीब सरकारी पद ही हैं. ऐसे में कम से कम ढाई करोड़ और सरकारी नौकरी देना पड़ेगा. इस तरह का कोई भी वादा करता है तो यह झूठा वादा होगा.''- एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

NK Chowdhury
अर्थशास्त्री एनके चौधरी (ETV Bharat)

प्रो. एनके चौधरी आगे कहते हैं कि यदि कोई भी दल ऐसा वादा करता है तो उसे पहले ब्लूप्रिंट लाना चाहिए. बिहार में जितने विभाग हैं उसमें कितनी नौकरियां हैं, कितने नौकरी सृजित किये जा सकते हैं, यह हुआ पहले मामला. दूसरा उसके लिए संसाधन कहां से आएगा इसके बारे में भी बताना होगा. क्योंकि बजट की व्यवस्था तो करनी होगी.

नीतीश कुमार का वादा : ये तो हुई तेजस्वी यादव के वादे और उसपर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया. अब नीतीश कुमार के वादे की ओर रुख करते हैं. नीतीश कुमार ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है. उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी है. इसमें कई विभागों के अपर मुख्य सचिव से लेकर सचिव तक के सदस्य हैं.

नीतीश कुमार के एक करोड़ नौकरी रोजगार को लेकर एन के चौधरी ने कहा नौकरी, रोजगार दिया जा सकता है. बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगाकर, लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाकर नौकरी पैदा की जा सकती है लेकिन बिहार जैसे राज्य में ढाई करोड़ सरकारी नौकरी देना फिलहाल तो संभव नहीं है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

अब जरा विभाग और उसमें नौकरियों की बात करते हैं. बिहार में 45 विभाग हैं और सबसे अधिक नौकरी शिक्षा विभाग में दी गयी है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई.

''2020 में सात निश्चय दो में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया था और 10 लाख नौकरी 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है. यानी 50 लाख नौकरी रोजगार हम लोगों ने दिया है. अगले 5 साल 2025 से 2030 में इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है. इसे लेकर एक ऊंच स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार TRE1 से लेकर TRE 3 और प्रधान शिक्षकों की बहाली को जोड़ दें तो 3.50 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली हो चुकी है. चुनाव बाद TRE 4 में 50000 शिक्षकों के बहाली होगी. इसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक बहाली की गई है.

नीतीश सरकार ने पिछले साल सभी 45 विभागों में खाली पदों की सूची तैयार की थी. उसके हिसाब से चार लाख 72 हजार 976 पद सभी विभागों में खाली पड़े थे. 1 साल के दौरान इसमें से कई विभागों में बहाली भी की गई है या फिर बहाली प्रक्रिया चल रही है. विभाग में खाली पड़े पदों की संख्या इस प्रकार से हैं.

कला संस्कृति एवं युवा विभाग के साथ ही खेल विभाग के पदों की छोड़कर सभी विभागों में रिक्तियां तैयार की गई. कई विभागों में नियुक्तियां निकल भी गई, बहाली भी हुई है. वहीं कैबिनेट में नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.

कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि बिहार के सरकारी कार्यालय में 7 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं. इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबको भरा जाएगा. प्रशांत किशोर भी प्लान बता चुके हैं. ऐसे में जनता किसपर भरोसा करती है यह तो वक्त ही बताएगा.

बिहार में युवा वोटर : चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ है, इसमें लगभग 1.63 करोड़ मतदाता युवा हैं. 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 14.01 लाख मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे. ये मतदाता GEN Z की श्रेणी में आते हैं. ऐसे में बिहार के चुनाव में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, जसपर सबकी निगाह टिकी हुई है.

बेरोजगारी का हाल : अगर पिरि‍योड‍िक लेबर सर्वे को देखें तो बिहार में बेजगारी दर में काफी कमी आयी है. इसके मुताबिक बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 2018-19 में 30.9 प्रतिशत थी जो पांच वर्षों में घटकल लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गई. साल 2023-24 में युवा बेरोजगारों का आंकड़ा 9.9 प्रतिशत था. मतलब हालात तो सुधरे हैं इसके बावजूद हर 10 में से एक युवा बेरोजगार की मार झेल रहा है.

ये भी पढ़ें :-

'हर परिवार के सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी', बिहार की जनता से तेजस्वी यादव का वादा

बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले- प्रदेश में उद्योग का बिछेगा जाल

For All Latest Updates

TAGGED:

सरकारी जॉब पर सियासतBIHAR ELECTION 2025NITISH KUMARTEJASHWI YADAVJOB POLITICS IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.