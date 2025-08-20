ETV Bharat / bharat

रांची: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उप राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. साल 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में यूपीए के साथ होकर भी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम ने समर्थन दिया था. झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस बार क्या रुख रहेगा? यह जानने की कोशिश ईटीवी भारत ने की.

इंडिया ब्लॉक का मजबूत हिस्सा है झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो, इंडिया ब्लॉक का मजबूत हिस्सा है और इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर उपराष्ट्रपति बने, इसके लिए सुदर्शन बी रेड्डी का नाम घोषित किया गया है.

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम और बीजेपी नेताओं के बयान (Etv Bharat)

झामुमो ने दिए इशारों में संकेत

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर झामुमो की जल्द बैठक होगी. जिसमें पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया जाएगा. हालांकि झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने इशारों ही इशारों में संकेत दिए हैं कि इस बार पार्टी पूरी मजबूती से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करेगी लेकिन इस पर अंतिम फैसला पार्टी की बैठक में ही लिया जाएगा.

झामुमो के रुख पर सबकी नजर

उपराष्ट्रपति पद के लिए झामुमो के रुख पर सबकी नजर इसलिए लगी है क्योंकि साल 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए में रहते हुए भी, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था. तब यशवंत सिन्हा यूपीए समर्थित उम्मीदवार थे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तब द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी समुदाय से आने की दलील दी पेश की थी. ऐसे में फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन, उम्मीदवार बनाए गए हैं जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, उनको लेकर झामुमो का स्टैंड क्या होगा?

जल्द होगी झामुमो की बैठक

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अभी हम लोग अपने नेता दिशोम गुरु के निधन और संस्कार कार्यक्रम पूरा किए हैं. हमारे अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं और जल्द ही उनकी अध्यक्षता में बैठक कर पार्टी अपना रुख साफ कर देगी. मनोज पांडेय ने आगे कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के मजबूत सहयोगी है और इंडिया ब्लॉक का प्रत्याशी भी योग्य और मजबूत हैं.

झामुमो ने क्यों बदला था अपना स्टैंड?

उन्होंने साफ किया है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को झामुमो के समर्थन की तुलना, इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव से नहीं की जा सकती. क्योंकि उस वक्त बात एक आदिवासी और महिला द्रौपदी मुर्मू के देश के शीर्षस्थ पद पर आसीन होने की थी. जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जब एक वंचित आदिवासी समाज की महिला को मौका मिला राष्ट्रपति पद पर आसीन कराने का, तब झामुमो ने एक अलग स्टैंड जरूर लिया था.

जेएमएम से समर्थन की अपेक्षा: झारखंड बीजेपी

बीजेपी के झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थन की अपेक्षा करते हुए कहा कि स्वच्छ लोकतंत्र की यह विशेषता है कि हम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसमें विपक्ष भी सत्ता पक्ष का साथ दे और सर्वसम्मति बने, क्योंकि एक निरपेक्ष पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का चयन सर्वसम्मति से हो तो एक अच्छा मैसेज जाता है.

21 अगस्त को नामांकन और 9 सितंबर को मतदान

उप राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन और जरूरत पड़ने पर 9 सितंबर को वोटिंग और उसी दिन मतगणना के बाद नतीजे घोषित किये जायेंगे.

बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. जबकि इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुदर्शन बी रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है.


