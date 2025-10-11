बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इस पार्टी ने दिया अल्टीमेटम, कहा- 15 अक्टूबर तक फाइनल करें हिस्सेदारी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने महागठबंधन को अल्टीमेटम दे दिया है. पार्टी ने 15 अक्टूबर तक सीट फाइनल करने के लिए कहा है.
Published : October 11, 2025 at 6:19 PM IST
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा अब तक तय नहीं होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाराजगी जताई है. पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं को जेएमएम केंद्रीय कमेटी की 15 अक्टूबर को रांची में होने वाली बैठक से पहले सीटों का बंटवारा तय करने का अल्टीमेटम दिया है.
जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार 11 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे लोगों के द्वारा जल्द प्रत्याशी की घोषणा करने का दवाब बनाया जा रहा है. पिछले दिनों महागठबंधन की बैठक में पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. उस पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए.
झामुमो ने कर रखी है अपनी तैयारी
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम महागबंधन के साथ हैं और चुनाव भी महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, मगर हम लोगों ने अपनी भी तैयारी कर रखी है. वहां जो घटक दल हैं चाहे वह कांग्रेस हो, राजद हो या माले हो हमने झारखंड चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी दी. 2019 के चुनाव में भी राजद को हमने सम्मानजनक सीट दी थी, जिसमें मात्र एक सीट वह जीते थे. गठबंधन धर्म निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाया.
झामुमो नेता ने कहा कि इस वर्ष भी हम अपने राज्य के पांच प्रतिशत सीट यानी 6 सीट राजद को देने का काम किया और उसमें भी जो चार सीट जीतकर आए. एक प्रतिनिधि आज भी हमारे यहां पर मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं और आगे 5 वर्षों तक बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं.
15 अक्टूबर से पहले करें फैसला
जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों ने बिहार के गठबंधन दल के नेताओं को आग्रह किया कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दें. क्योंकि नामांकन शुरू हो गया है. हमारे यहां के जो प्रत्याशी हैं उनका आवेदन यहां पर आ चुका है. हमारा 15 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की बैठक है इसलिए जिसको जो सीट देना है उससे पहले आधिकारिक रूप से दे देना चाहिए, अन्यथा हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते हाथ बांधकर खड़े नहीं हैं.
बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है हमने साबित किया
झामुमो ने कहा कि भाजपा के खिलाफ कैसे मजबूती से चुनाव लड़ा जाता है यह हमने साबित कर दिखाया है. उसे हम दोहराने की स्थिति में भी बिहार में रहेंगे. सुप्रियो ने कहा कि हम नहीं चाहते कि गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो क्योंकि उसका फायदा कोई दूसरा ना उठा ले. इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारे केंद्रीय समिति के बैठक से पूर्व सारी चीज सामान्य हो जाए.
बिहार में कई सीटें हैं जिस पर झामुमो का प्रभाव
सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा कि बिहार की कई सीटें ऐसी हैं जहां हम उन्हें चुनाव में मदद नहीं करेंगे, हमारे नेता वहां जाकर कैंपेन नहीं करेंगे और हमारे कार्यकर्ता वहां कैंपेन नहीं करेंगे. उसका कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को होगा जो अप्रत्याशित होगा. उन्होंने कहा कि हम घाटशिला भी इस मजबूती के साथ लड़ेंगे और घाटशिला का भी प्रत्याशी का फैसला 15 तारीख को ही होगा.
वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, इसे लेकर महागठबंधन के नेता से पटना में वार्ता भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी का अच्छा जनाधार है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 7 अक्टूबर को वह पटना गए थे, जहां राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व से वार्ता भी हुई है. कौन से सीटों पर लड़ा जाएगा और सीट की संख्या क्या होगी इस पर अंतिम निर्णय तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तय करेंगे. किन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है, इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को दी जा चुकी है.
घाटशिला उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे
सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार और घाटशिला के चुनावी लड़ाई को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हुए कहा कि पूरी मजबूती के साथ बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी और सम्मानजनक जो सीटें आएंगी. जेएमएम ने पिछले दिनों पटना में हुई बैठक में 12 सीटों की मांग की थी जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है.
