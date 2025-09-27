ETV Bharat / bharat

लद्दाख हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर झामुमो का आरोप, कही ये बड़ी बात

लद्दाख में हिंसा और प्रदर्शन को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर झामुमो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

JMM criticized central government for arrest of Sonam Wangchuk over protests in Ladakh
रांची में झामुमो की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
रांची: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हिंसा और प्रदर्शन हो रहा है. लंबे दिनों से आंदोलन करने वाले कर रहे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से विपक्षी दलों में आक्रोश है. इसको लेकर झारखंड के सत्तारूढ़ झामुमो और उसके केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन खासे नाराज और आक्रोशित हैं.

आज शनिवार को पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गयी. जिसमें केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 72 घंटे में राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं घटी है वह चिंताजनक है.

लद्दाख हिंसा पर झामुमो की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

देश के सम्मानित व्यक्ति सोनम वांगचुक को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है. वह लेह-लद्दाख की पहचान है और उन्हें देशद्रोह आरोप में गृह मंत्रालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. यह बिल्कुल गलत हैं. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की मांग यही थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उसे छठी अनुसूची में डाल दिया जाए.

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी हाल ही में 28 अगस्त को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी उनका जिक्र किया था. जिसमें ये कहा था कि कैसे भाजपा उनके आंदोलन को खत्म कर नए आविष्कारों को रोकना चाहती और अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोनम की मांग थी कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया और दो यूनियन टेरिटरी बना दिया, राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया. इसी को लेकर प्रदर्शन था और यह मांग करना संवैधानिक नहीं है.

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दरअसल जम्मू कश्मीर को इसलिए तोड़ा ही इसलिए गया ताकि लद्दाख में सोलर पावर की बड़ी संभावना और कारगिल के लिथियम के अकूत भंडार पर पीएम के करीबी मित्रों की विशेष नजर है. उन्होंने कहा कि लद्दाख चुनाव में भी भाजपा के घोषणा पत्र में था कि लेह-लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा.

जम्मू को तोड़ा ही गया ताकि पूंजीपतियों को लाभ दिलाया जाए- सुप्रियो

इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो जानकारी उन्हें है उसके अनुसार लद्दाख में खनिज का अकूत बड़ा भंडार है. वहां सोलर ऊर्जा की अपार संभावना है तो कारगिल में लीथियम का अकूत भंडार है. जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में होने की वजह से उसकी मांग बढ़ने वाली है. झामुमो नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले पीएसयू, रेलवे, एयरपोर्ट, सी-पोर्ट का सौदा किया, अब राज्यों का सौदा किया जा रहा है. जहां जहां आदिवासी होंगे वहां वहां खनिज होगा और वहां ये लोग उद्योगपति को बैठाने की कोशिश करेंगे.

