ETV Bharat / bharat

लद्दाख हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर झामुमो का आरोप, कही ये बड़ी बात

रांची: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हिंसा और प्रदर्शन हो रहा है. लंबे दिनों से आंदोलन करने वाले कर रहे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से विपक्षी दलों में आक्रोश है. इसको लेकर झारखंड के सत्तारूढ़ झामुमो और उसके केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन खासे नाराज और आक्रोशित हैं.

आज शनिवार को पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में इस मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गयी. जिसमें केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 72 घंटे में राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं घटी है वह चिंताजनक है.

लद्दाख हिंसा पर झामुमो की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

देश के सम्मानित व्यक्ति सोनम वांगचुक को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है. वह लेह-लद्दाख की पहचान है और उन्हें देशद्रोह आरोप में गृह मंत्रालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. यह बिल्कुल गलत हैं. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की मांग यही थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उसे छठी अनुसूची में डाल दिया जाए.

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी हाल ही में 28 अगस्त को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी उनका जिक्र किया था. जिसमें ये कहा था कि कैसे भाजपा उनके आंदोलन को खत्म कर नए आविष्कारों को रोकना चाहती और अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोनम की मांग थी कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया और दो यूनियन टेरिटरी बना दिया, राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया. इसी को लेकर प्रदर्शन था और यह मांग करना संवैधानिक नहीं है.