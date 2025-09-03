रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस पर मुहर लगा दी है. रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ये भी बताया कि झामुमो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया था. सीएम हेमंत सोरेन के पटना प्रवास के दौरान उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी. अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुलाकात को लेकर बड़ा खुलासा किया है. झामुमो के प्रदेश केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय में बताया कि इस बैठक के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में महागठबंधन में झामुमो की हिस्सेदारी तय हो गयी है.

बिहार में हमारी क्षमता के अनुसार मिलेगा मान -सम्मान- मनोज पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय में बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में झामुमो की भूमिका को लेकर सब बात तय हो गई है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारी बिहार में राजनीतिक क्षमता है, उसके अनुसार मान-सम्मान मिलेगा. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए सकारात्मक बातें हुई हैं. अब सिर्फ घोषणा बाकी है. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमने 12 सीट की सूची सौंपी है, इसमें से 08 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां हमारा मजबूत जनाधार है. मनोज पांडेय ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों दलों के नेता को निर्णय लेना है.

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले 16 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी ठोकी थी.

झामुमो का तर्क यह था कि बिहार यूनिट से 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. पहले भी झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय कह चुके हैं कि हमारी पार्टी की बिहार यूनिट ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए लिस्ट भेजकर आग्रह किया था. जिसमें से कम से कम 12 विधानसभा सीट पर झामुमो जरूर चुनाव लड़ेगा.

इन 16 सीटों पर झामुमो ने ठोका था दावा

कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर, मनिहारी.

