'जम्मू-कश्मीर को पहलगाम हमले से पहले की स्थिति में लौटने में वक्त लगेगा': उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित किया.

Omar Abdullah
उमर अब्दुल्ला. (/x.com/CM_JnK)
Published : October 14, 2025 at 2:08 PM IST

श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी दरों में संशोधन से इस वित्त वर्ष में राज्य के कर संग्रह में 1,000 करोड़ रुपये तक की कमी आने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने आज श्रीनगर में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित किया. उन्होंने इस महत्वपूर्ण विचार-विमर्श के लिए जम्मू-कश्मीर को चुनने के लिए फिक्की की सराहना की.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "केवल जीएसटी दरों में संशोधन से ही हमारी आय में 900 से 1000 करोड़ रुपये की कमी आएगी और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य के लिए, जो पहले से ही घाटे में है, यह बहुत बड़ी रकम है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण जम्मू-कश्मीर की छवि को धक्का लगा है. अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला से जम्मू-कश्मीर के पर्यटन उद्योग को झटका लगा है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि चीजें अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं. अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले की स्थिति में वापस लाने में समय और काफी प्रयास लगेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 की गर्मियों में भारी बारिश के कारण केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में हुई मूसलाधार बारिश ने केंद्र शासित प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में जब स्थिति अच्छी होती है, तो यह बहुत अच्छी होती है और जब खराब होती है, तो यह भयानक होती है. मैं यह नहीं कहूंगा कि हम अभी सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में हम इसके बहुत करीब पहुंच गए थे. लेकिन अब, मेरा मानना ​​है कि स्थिति सकारात्मक है."

