जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी कोकरनाग में शहीद सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "मैं हमारे वीर सैनिकों, लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं.

Homage To Army Personnel
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 4:02 PM IST

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष को पुष्पांजलि अर्पित की.

उपराज्यपाल ने कहा, "मैं हमारे वीर सैनिकों, लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं. राष्ट्र हमारे सैनिकों की अनुकरणीय वीरता और निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा. हम इस दुख की घड़ी में अपने शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं."

राजभवन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष, कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान, अत्यंत खराब मौसम का सामना करते हुए शहीद हो गए.

इससे पहले, सेना की चिनार कोर ने भी उन दो सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो 6 और 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फबारी का सामना करते हुए लापता हो गए थे.

चिनार कोर ने शुक्रवार को पोस्ट किया, "चिनार कोर, कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में चरम मौसम की स्थिति से जूझते हुए अथक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हुए बहादुर लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है." सेना ने प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की.

पोस्ट में आगे कहा गया, "उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा. चिनार वॉरियर्स इन वीरों की वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं. हम शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं."

सेना ने गुरुवार को बताया था कि लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष उस समय लापता हो गए, जब किश्तवाड़ रेंज में एक ऑपरेशनल टीम दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फीले मौसम का सामना कर रही थी.

सेना ने कहा कि गहन खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था, लेकिन "मौजूदा प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण इसमें बाधा आई."

इस बीच, 9 अक्टूबर को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आतंकवादी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का फायदा उठाकर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार घुसपैठ न कर सकें.

