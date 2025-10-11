ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी कोकरनाग में शहीद सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष को पुष्पांजलि अर्पित की.

उपराज्यपाल ने कहा, "मैं हमारे वीर सैनिकों, लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं. राष्ट्र हमारे सैनिकों की अनुकरणीय वीरता और निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा. हम इस दुख की घड़ी में अपने शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं."

राजभवन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष, कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान, अत्यंत खराब मौसम का सामना करते हुए शहीद हो गए.

इससे पहले, सेना की चिनार कोर ने भी उन दो सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो 6 और 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फबारी का सामना करते हुए लापता हो गए थे.

चिनार कोर ने शुक्रवार को पोस्ट किया, "चिनार कोर, कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में चरम मौसम की स्थिति से जूझते हुए अथक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हुए बहादुर लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है." सेना ने प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की.