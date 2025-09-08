जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, आतंकी ढेर, 3 जवान घायल
बीएसएफ ने देर शाम अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को भी पकड़ा है. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 8, 2025 at 9:47 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कुलगाम के गुड्डार इलाके में आज सोमवार सुबह से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है. जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अफरातफरी मच गई. अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं.
चिनार कोर, भारतीय सेना के मुताबिक सीमा सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है. वहीं, एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए हैं. फिलहाल आतंकियों की तलाशी का अभियान जोर शोर से जारी है. सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग की. सभी घायलों को पास के अस्पताल में भेजा गया है.
Jammu and Kashmir | One terrorist has been killed during an anti-terror operation in the Guddar forest of Kulgam.— ANI (@ANI) September 8, 2025
A junior commissioned officer suffered injuries. Operation is in progress: Chinar Corps, Indian Army pic.twitter.com/bbMyCJMJc7
गुड्डार इलाके में घिरे आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा संगठन के हैं. वहीं, जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर से बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया है. बीएसएफ जवानों ने रविवार देर रात बॉर्डर के पास कुछ हलचल देखी. उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें यह पाकिस्तानी नागरिक को धर दबोचा. सीमा सुरक्षा बल के जवान अभी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं.
J&K | A Pakistani Intruder has been apprehended by the BSF at the International Border in the R S Pura sector. More details awaited: BSF— ANI (@ANI) September 8, 2025
अपडेट जारी है...