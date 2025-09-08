ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, आतंकी ढेर, 3 जवान घायल

बीएसएफ ने देर शाम अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को भी पकड़ा है. विस्तार से पढ़ें.

JAMMU KASHMIR KULGAM ENCOUNTER
कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़ (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 9:47 AM IST

1 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कुलगाम के गुड्डार इलाके में आज सोमवार सुबह से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है. जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अफरातफरी मच गई. अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं.

चिनार कोर, भारतीय सेना के मुताबिक सीमा सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है. वहीं, एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए हैं. फिलहाल आतंकियों की तलाशी का अभियान जोर शोर से जारी है. सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग की. सभी घायलों को पास के अस्पताल में भेजा गया है.

गुड्डार इलाके में घिरे आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा संगठन के हैं. वहीं, जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर से बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया है. बीएसएफ जवानों ने रविवार देर रात बॉर्डर के पास कुछ हलचल देखी. उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें यह पाकिस्तानी नागरिक को धर दबोचा. सीमा सुरक्षा बल के जवान अभी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं.

अपडेट जारी है...

For All Latest Updates

TAGGED:

जम्मू कश्मीर कुलगाम एनकाउंटरKULGAM ENCOUNTERकुलगाम के गुड्डार में एनकाउंटरENCOUNTER IN GUDDAR OF KULGAMJAMMU KASHMIR KULGAM ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.