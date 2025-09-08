ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, आतंकी ढेर, 3 जवान घायल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कुलगाम के गुड्डार इलाके में आज सोमवार सुबह से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है. जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अफरातफरी मच गई. अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं.

चिनार कोर, भारतीय सेना के मुताबिक सीमा सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है. वहीं, एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए हैं. फिलहाल आतंकियों की तलाशी का अभियान जोर शोर से जारी है. सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग की. सभी घायलों को पास के अस्पताल में भेजा गया है.