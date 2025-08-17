ETV Bharat / bharat

आठ साल की खामोशी के बाद कठुआ के लड़के को मिली आवाज, सेना के डॉक्टर का अथक प्रयास - KATHUA BOY VOICE

कैप्टन सौरभ सालुंके के आठ सप्ताह के प्रयासों के परिणामस्वरूप एक लड़का पहली बार स्पष्ट रूप से बोलने लगा.

डॉ. कैप्टन सौरभ सालुंके (X@PRODefenceJammu)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 1:06 PM IST

जम्मू: ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक गांव के आठ साल के एक बच्चे को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई है. यह सब एक सेना के डॉक्टर की बदौलत संभव हुआ, जिन्होंने बच्चे की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया.

फटे होंठ और तालू के साथ जन्मे इस बच्चे की तीन साल की उम्र में सर्जरी हुई थी, लेकिन वह अभी भी बोल नहीं पा रहा था. उसके माता-पिता सेना में असैन्य मजदूर के रूप में काम करते हैं. वे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे और उन्होंने अपने बेटे के बोलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी.

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने कहा, 'उनकी उम्मीद तब जगी जब इलाके में तैनात सेना के डॉक्टर कैप्टन सौरभ सालुंखे ने उस लड़के से मुलाकात की. उसकी जांच के बाद सालुंखे को एहसास हुआ कि उचित स्पीच थेरेपी से वह लड़का अपनी आवाज वापस पा सकता है.

बर्तवाल ने बताया कि चूँकि सुदूर गाँव में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सालुंखे ने इस तकनीक को सीखने और लड़के को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया. अगले आठ हफ्तों तक डॉक्टर ने अपने ड्यूटी समय में से रोजाना दो से तीन घंटे अक्षय का मार्गदर्शन करने में बिताए.

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया,'प्रशिक्षण की शुरुआत साधारण गरारे, जीभ और जबड़े के व्यायाम से हुई. धीरे-धीरे नासिका और मौखिक ध्वनियों में अंतर करना, ओष्ठ और तालु की ध्वनियां सीखना और अंत में गले की ध्वनियों का अभ्यास करना शुरू हुआ.

उन्होंने आगे बताया कि धीरे-धीरे शब्द वाक्यों में बदलने लगे और लड़का आत्मविश्वास से बोलने लगा. सफलता तब मिली जब दुग्गन हाई स्कूल में कक्षा 3 के छात्र ने आखिरकार अपने माता-पिता को फोन किया. बर्तवाल ने कहा, 'भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया.'

अधिकारी ने कहा, 'एक सैनिक के दयालुतापूर्ण कार्य से शुरू हुई यह घटना पूरे समुदाय के लिए आशा का स्रोत बन गई है. साथ ही यह याद दिलाती है कि सेना न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है.

