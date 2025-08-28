मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुई तबाही को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच टकराव गहरा गया है. उमर अब्दुल्ला की सरकार ने केंद्र से हिंदू तीर्थ स्थलों पर हुई मौतों में लापरवाही की जांच के लिए एक पैनल गठित करने की मांग की है.

जम्मू के पहाड़ों में पिछले एक पखवाड़े में कम से कम 100 लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू तीर्थयात्री थे. जहां दो तीर्थयात्राएं चल रही थीं- जिनमें मचैल यात्रा (किश्तवाड़) और माता वैष्णो देवी (कटरा) शामिल थीं. 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चिशोटी में अचानक बाढ़ आ गई, जो पहाड़ियों में देवी दुर्गा को समर्पित मचैल माता मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए एक प्रमुख मार्ग है. इस आपदा में 60 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से तीर्थयात्री थे. मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक 12 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 35 श्रद्धालुओं की मौत हो गई.

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने क्षेत्र में लगातार बारिश और बादल फटने की चेतावनी के बावजूद यात्रा की अनुमति देने के लिए एलजी सिन्हा को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा, "इसके (मौतों) पीछे एक आपराधिक साजिश है." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एलजी सिन्हा और अधिकारियों की 'लापरवाही' की भूमिका की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया.

उन्होंने पूछा, "एलजी मनोज सिन्हा को माता वैष्णो देवी यात्रा की घटना पर जवाब देना चाहिए. इससे पहले, एलजी के कार्यकाल में भी भगदड़ मची थी. जब बादल फटने और भारी बारिश के लिए एक हफ्ते के लिए मौसम का अलर्ट था, तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई. इसी तरह किश्तवाड़ में मचैल यात्रा को जारी रखने की अनुमति दी गई?"

झेलम नदी का जलस्तर घटा (ETV Bharat)

यह घटना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पूर्व चेतावनी के बावजूद यात्रा की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधने के एक दिन बाद आई है. दोनों ने मृतकों के परिवारों के लिए अलग-अलग मुआवजे की घोषणा की है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों के लिए छह लाख रुपये और उपराज्यपाल सिन्हा ने नौ लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है.

उपमुख्यमंत्री चौधरी के अनुसार, रियासी जिले के त्रिकुटा हिल में श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित वैष्णो देवी यात्रा में एक प्रोक्टोल का पालन किया जाता है जिसका उल्लंघन किया गया.

चौधरी ने कहा, "जब जम्मू-कश्मीर बाढ़ और तबाही से जूझ रहा था, तब एलजी सिन्हा उत्तर प्रदेश और बिहार में थे. उन्हें वैष्णो देवी यात्रा रोकने का निर्देश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. देश-विदेश से आए 35 श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई, बल्कि उन्हें मार दिया गया."

जम्मू से आने वाले उपमुख्यमंत्री चौधरी ने घटना में लापरवाही के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की.

इस बीच, कश्मीर घाटी से होकर गुजरने वाली झेलम नदी का जलस्तर कम हो गया है, जिससे प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली है. लेकिन कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने निवासियों से मौसम संबंधी अलर्ट और सलाह का पालन करने का आग्रह किया है और अगले आठ दिनों को महत्वपूर्ण बताया है.

यह भी पढ़ें- वैष्णो देवी भूस्खलन में अब तक 35 की मौत, जम्मू में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, नेशनल हाईवे बंद