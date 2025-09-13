ETV Bharat / bharat

'गंदा आदमी है, शंकराचार्य का टाइटल हट जाना चाहिए..' स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भड़के मांझी

''स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी गंदा आदमी हैं. उनसे शंकराचार्य का टाइटल हट जाना चाहिए. इन्हें प्रधानमंत्री का कार्य नहीं दिखता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारेंगे. उन्होंने ऐसा किया. आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है.'' - जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

स्वामी अविमुक्तानंद पर भड़के मांझी : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी कि वे जो कहते हैं, वह करते नहीं हैं. इस पर मांझी भड़क उठे और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को मारने का वादा किया था और उसे निभाया. यह सब उपलब्धियां शंकराचार्य को क्यों नहीं दिखती हैं.

चुनावी घोषणा पर मांझी का वार : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी. इसी को लेकर मांझी ने उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि वे इस योग्य नहीं हैं.

गया : बिहार के गया से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने उन्हें गंदा आदमी करार दिया और कहा कि शंकराचार्य का टाइटल हटा दिया जाना चाहिए. यह प्रतिक्रिया उन्होंने तब दी जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा पीएम पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया ली गई.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (ETV Bharat)

मांझी ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है. चंद्रमा के अंतिम छोर पर हमारे वैज्ञानिक गए, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शंकराचार्य को देश की ये उपलब्धियां नजर नहीं आतीं.

'यहां चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं' : मांझी ने साफ किया कि हमारे देश में गणतंत्र है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है. शंकराचार्य चाहे 225 या 242 सीटों पर भी चुनाव लड़ें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन पीएम पर सवाल उठाकर वे गलत कर रहे हैं.

राहुल गांधी (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर मांझी का निशाना : मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले पीएम मोदी पर मणिपुर न जाने का आरोप लगाते थे. अब जब पीएम मोदी मणिपुर जा रहे हैं तो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. राहुल गांधी की बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है.

''पहले राहुल गांधी कहते थे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं. अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं, तो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. राहुल गांधी मणिपुर गए थे, तो उन्होंने कौन सा कल्याण कर दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में विकास और शांति की सौगात देने गए हैं.'' - जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'भारत का डंका विश्व में बज रहा' : केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गंदा आदमी हैं और उनसे शंकराचार्य का टाइटल हट जाना चाहिए. मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा था, वह करके दिखाया है और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है.

