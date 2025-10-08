ETV Bharat / bharat

जीतन राम मांझी का छलका दर्द, कहा- 'दे दो केवल 15 ग्राम'

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है. इसी बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है. हालांकि दोनों ही जगह 'पेंच' फंसा हुआ है. हर पार्टी की अपनी-अपनी डिमांड है.

'ऑफर सीट से संतुष्ट नहीं हैं मांझी' : बीजेपी सूत्रों का कहना है कि, केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी को जो सीटें ऑफर की गई है उससे वह संतुष्ट नहीं है. तभी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ट्विटर (X) पर सीट शेयरिंग को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की है.

15 सीटों पर मांझी की निगाह : एक वक्त था जब जीतन राम मांझी पहले 20 सीट की मांग कर रहे थे. हालांकि वक्त के साथ उन्होंने इसमें कुछ समझौता भी किया है. अब 20 में उन्होंने 5 सीटों की कटौती कर दी है. जीतन राम मांझी की निगाहें 15 सीटों पर टिकी है.

'हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खायेंगे, परिजनों पर असी ना उठायेंगे.''- जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री