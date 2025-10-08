जीतन राम मांझी का छलका दर्द, कहा- 'दे दो केवल 15 ग्राम'
हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का दर्द झलका है. उन्होंने विधानसभा चुनाव में 15 सीटों की मांग की है. पढ़ें खबर.
Published : October 8, 2025 at 1:28 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है. इसी बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है. हालांकि दोनों ही जगह 'पेंच' फंसा हुआ है. हर पार्टी की अपनी-अपनी डिमांड है.
'ऑफर सीट से संतुष्ट नहीं हैं मांझी' : बीजेपी सूत्रों का कहना है कि, केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी को जो सीटें ऑफर की गई है उससे वह संतुष्ट नहीं है. तभी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ट्विटर (X) पर सीट शेयरिंग को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की है.
15 सीटों पर मांझी की निगाह : एक वक्त था जब जीतन राम मांझी पहले 20 सीट की मांग कर रहे थे. हालांकि वक्त के साथ उन्होंने इसमें कुछ समझौता भी किया है. अब 20 में उन्होंने 5 सीटों की कटौती कर दी है. जीतन राम मांझी की निगाहें 15 सीटों पर टिकी है.
'हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खायेंगे, परिजनों पर असी ना उठायेंगे.''- जीतन राम मांझी, केन्द्रीय मंत्री
“हो न्याय अगर तो आधा दो,— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 8, 2025
यदि उसमें भी कोई बाधा हो,
तो दे दो केवल 15 ग्राम,
रखो अपनी धरती तमाम,
HAM वही ख़ुशी से खाएंगें,
परिजन पे असी ना उठाएँगे”
रामधारी सिंह दिनकर की कविता : दरअसल, जीतन राम मांझी ने यह पंक्ति राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता से लिया है. जिसमें उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और दुर्योधन के बीच के हुए संवाद को दर्शाया था. वैसे अक्सर ही राजनेता रामधारी सिंह की इस कविता को दोहराते रहते हैं.
'चुनाव नहीं लड़ेंगे, NDA के साथ खड़े रहेंगे' : इधर जीतन राम मांझी दिल्ली से असम के लिए रवाना भी हो गए हैं. हालांकि जाने से पहले उन्होंने यहां तक कह दिया कि सम्मानजन सीटें नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ेंगे. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वह एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.
ये भी पढ़ें :-
NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज जीतन राम मांझी? बेटे संतोष सुमन ने बतायी पूरी सच्चाई
चिराग पासवान के कारण NDA में फंसा सीट शेयरिंग का पेंच, BJP के सामने रख दी 4 शर्तें!