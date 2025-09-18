ETV Bharat / bharat

तेलंगाना गवर्नर की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले -विजन 2047 के लिए विकास और विरासत का तालमेल जरूरी

जयपुर. बुधवार को जयपुर आए तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. यहां भारतीय युवा संसद में युवाओं से संवाद के बाद कैमरे से मुखातिब राज्यपाल ने कहा कि वे भारतीय युवा संसद के काम से त्रिपुरा से ही काफी प्रभावित रहे हैं. इस बातचीत में उन्होंने भारत सरकार के विजन 2047 पर बात की, उन्होंने कहा कि युवा आज के काफी जागरूक हैं, मैं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हूं कि विकास और विरासत साथ-साथ चलने चाहिए. तभी विकसित भारत बनेगा. सभी क्षेत्रों में अच्छा काम होना चाहिए. भारत के मूल्यों पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

युवा बिता रहे हैं स्क्रीन पर वक्त : तेलंगाना के गवर्नर ने बताया कि किस तरह से युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत किया जा सकता है, युवाओं को स्क्रीन पर समय बिताने की जगह आपस में बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा संसद जैसे कार्यक्रम अच्छे हैं और इन्हें चलना चाहिए. ताकी युवाओं का विकास हो, ऐसे मंच को आगे बढ़ाना चाहिए. यह इस तरह के अवसर हैं, जिसमें युवाओं को संवाद के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं. उनका कहना है कि संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास के लिए जरूरी है.