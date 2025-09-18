तेलंगाना गवर्नर की ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले -विजन 2047 के लिए विकास और विरासत का तालमेल जरूरी

ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन जयपुर पहुंचे और यहां भारतीय युवा संसद में युवाओं से संवाद किया.

तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन
तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन (फोटो ईटीवी भात जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 7:48 AM IST

जयपुर. बुधवार को जयपुर आए तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. यहां भारतीय युवा संसद में युवाओं से संवाद के बाद कैमरे से मुखातिब राज्यपाल ने कहा कि वे भारतीय युवा संसद के काम से त्रिपुरा से ही काफी प्रभावित रहे हैं. इस बातचीत में उन्होंने भारत सरकार के विजन 2047 पर बात की, उन्होंने कहा कि युवा आज के काफी जागरूक हैं, मैं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हूं कि विकास और विरासत साथ-साथ चलने चाहिए. तभी विकसित भारत बनेगा. सभी क्षेत्रों में अच्छा काम होना चाहिए. भारत के मूल्यों पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

युवा बिता रहे हैं स्क्रीन पर वक्त : तेलंगाना के गवर्नर ने बताया कि किस तरह से युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत किया जा सकता है, युवाओं को स्क्रीन पर समय बिताने की जगह आपस में बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा संसद जैसे कार्यक्रम अच्छे हैं और इन्हें चलना चाहिए. ताकी युवाओं का विकास हो, ऐसे मंच को आगे बढ़ाना चाहिए. यह इस तरह के अवसर हैं, जिसमें युवाओं को संवाद के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं. उनका कहना है कि संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास के लिए जरूरी है.

तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

आज का जेन जी , कल का भारत : राज्यपाल बर्मन ने जेन जी को लेकर कहा कि 2047 में इसी पीढ़ी के कंधों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी , इसलिए इन्हें लोकतांत्रिक समझ के लिए काम करना होगा. जेन जी के सपने ही भारत का भविष्य है. जो यह लोग आज सोचेंगे , कल का भारत वैसा ही बनेगा , हमें इन्हें इसके बारे में बताना है. कैसे सही दृष्टिकोण रखें और राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत करें. उन्हें यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं . जो हमें उन्हें बताना चाहिए. अपने तेलंगाना में बतौर राज्यपाल अनुभव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राज्य काफी उन्नति कर रहा है, वहां तकनीक और विरासत का समावेश है. इस कारण वहां विकास भी है. जेन जी की ऊर्जा वाला राज्य तेलंगाना है.

