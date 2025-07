ETV Bharat / bharat

जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती, शिकारी से वन्यजीव संरक्षक बनने की कहानी, लोगों की सोच भी बदली - JIM CORBETT BIRTH ANNIVERSARY

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 23, 2025 at 8:30 PM IST | Updated : July 25, 2025 at 12:12 AM IST 5 Min Read

रामनगर: आज 25 जुलाई को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षक और शिकार विशेषज्ञ एडवर्ड जेम्स 'जिम' कॉर्बेट की 150वीं जयंती है. एडवर्ड जेम्स 'जिम' कॉर्बेट के नाम पर ही भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया था. एडवर्ड जेम्स ने उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर अफ्रीका तक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी. एक समय आदमखोर बाघों और तेंदुओं के लिए खौफ का नाम बने जिम कॉर्बेट बाद में वन्यजीवों के रक्षक बन गए. जानिए कैसे? शिकारी से बने रक्षक: एडवर्ड जेम्स 'जिम' कॉर्बेट ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के कालाढूंगी क्षेत्र की सेवा में लगाया. इसी धरती पर उन्होंने वन्यजीव संरक्षण का बीज बोया. जिम कॉर्बेट ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में 33 आदमखोरों बाघ और 14 तेंदुए का शिकार किया, लेकिन समय के साथ-साथ उनके भीतर का शिकारी एक भावुक और संवेदनशील वन्यजीव संरक्षण में बदल गया. जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती (ETV BHARAT) वन्यजीवों का शिकार करते हुए एडवर्ड जेम्स 'जिम' कॉर्बेट ने महसूस किया कि बाघ और तेंदुए बीमार या फिर घायल होने पर ही आदमखोर बनते हैं. क्योंकि वो शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं. इसी समझदारी ने एडवर्ड जेम्स 'जिम' कॉर्बेट को वन्यजीवों का सच्चा मित्र बना दिया. जिम कॉर्बेट का आशियाना छोटी हल्द्वानी में ही था. (ETV BHARAT) वन्यजीवों के संरक्षण के लिए रखी थी कॉर्बेट की नींव: जिम कॉर्बेट के मन में बाघों, तेंदुओं और जंगलों के प्रति इतना प्रेम जागा कि उन्होंने इनके संरक्षण के लिए न केवल जागरूकता फैलाई, बल्कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की नींव भी रखी गई, जिसे आज हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जानते है. बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत की पहला राष्ट्रीय उघान था. कौन थे जिम कॉर्बेट (ETV BHARAT)

