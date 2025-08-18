ETV Bharat / bharat

RAC कांस्टेबल ने पत्नी-बेटे पर तलवार से किया हमला, फिर खुद दे दी जान - RAC CONSTABLE ENDS LIFE

झुंझुनू में आरएसी कांस्टेबल ने पत्नी-बेटे पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद आत्महत्या कर ली.

RAC कांस्टेबल ने पत्नी-बेटे पर किया हमला
RAC कांस्टेबल ने पत्नी-बेटे पर किया हमला (ETV Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 1:32 PM IST

झुंझुनू : जिले में सोमवार तड़के इंडाली निवासी और RAC कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल ने घरेलू कलह के चलते पत्नी कविता और बेटे पर तलवार से हमला कर दिया. हमले में पत्नी बुरी तरह घायल हो गई, उसकी दो अंगुलियां हाथ से कटकर अलग हो गई. वहीं, बेटे की गर्दन पर भी गहरे घाव आए हैं. घटना के बाद राजकुमार रतन शहर रेलवे ट्रैक पर गया और आत्महत्या कर ली.

कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सीताराम ओला ने बताया कि किसान कॉलोनी स्थित किराए के मकान में अलसुबह करीब 4.30 बजे पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. गुस्से में राजकुमार ने तलवार से पत्नी और बेटे पर ताबड़तोड़ वार किए. चीख-पुकार सुनकर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी. वहीं, घटना के बाद राजकुमार ने भी आत्महत्या कर ली. सुबह 5 बजे कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. उसे जयपुर SMS अस्पताल रेफर किया है. बेटे की गर्दन पर गहरे घाव हैं और उसका इलाज झुंझुनू में जारी है.

आज सुबह 4-4:30 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिली कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया. यहां से उसे जयपुर रेफर किया गया है. महिला की दो अंगुलियां कट गई हैं. बेटे को भी चोट आई है. पति ने आत्महत्या की है. : हरजेंद्र सिंह, कोतवाल

16 अगस्त को आया था छुट्टी पर : पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि राजकुमार दो दिन पहले ही अपने गांव इंडाली से तलवार लाकर घर में छुपाकर रखा था. परिजनों के अनुसार, राजकुमार 16 अगस्त को ही RAC की ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आया था. लौटते ही विवाद हो गया. दो दिन तक तनाव का माहौल रहा और फिर सोमवार सुबह यह वारदात हो गई. पति-पत्नी के बीच पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था. मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और 20 अगस्त को तलाक की अगली तारीख थी. वहीं, सब इंस्पेक्टर सीताराम ओला का कहना है कि शुरुआती जांच में गृह क्लेश और तलाक का दबाव ही वारदात की मुख्य वजह सामने आई है.

