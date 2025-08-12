रांची: झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है. 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में टीम ने हरियाणा को 2–1 से पराजित कर लगातार दूसरे वर्ष खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही झारखंड ने महिला हॉकी के सीनियर, सब जूनियर और जूनियर, तीनों वर्गों में 2025 में चैंपियन बनने का अनोखा इतिहास रच दिया.

स्वीटी डुंगडुंग बनीं टूर्नामेंट की सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी

यह प्रतियोगिता 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुई, जिसमें देशभर की टीमों ने हिस्सा लिया. फाइनल में झारखंड और हरियाणा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. मैच के 10वें मिनट में टीम की स्टार फॉरवर्ड और विगत कई राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की टॉप स्कोरर स्वीटी डुंगडुंग ने तेज आक्रमण करते हुए शानदार फील्ड गोल किया. यह उनका इस चैंपियनशिप का पांचवां गोल था, जिसके साथ ही वे टूर्नामेंट की सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गईं.

सिर्फ दो मिनट बाद, 12वें मिनट में शांति कुमारी ने विपक्षी डिफेंस को चीरते हुए एक और गोल दागा और स्कोर 2–0 कर दिया. पहले हाफ में झारखंड का दबदबा पूरी तरह कायम रहा. हालांकि, दूसरे हाफ में हरियाणा ने वापसी की कोशिशें तेज कर दी. 52वें मिनट में कीर्ति ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अंतर घटाया. इसके बाद मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन झारखंड की डिफेंस लाइन ने मजबूत खेल दिखाते हुए विपक्षी को बराबरी का मौका नहीं दिया और मैच 2–1 पर समाप्त हुआ.

इतिहास रचने वाली टीम

इस जीत के साथ झारखंड ने 2024, 2019 और 2018 के बाद चौथी बार जूनियर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया. खास बात यह है कि इस वर्ष राज्य की महिला टीम ने सीनियर, सब जूनियर और जूनियर तीनों स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर देशभर में अपनी श्रेष्ठता साबित की है.

अधिकारियों ने खिलाड़ियों को दी बधाई

टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हॉकी झारखंड और राज्य खेल विभाग के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों व कोचिंग स्टाफ को बधाई दी. हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि हॉकी इंडिया साल में छह राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करता है, जिसमें तीन पुरुष वर्ग और तीन महिला वर्ग के.

इस साल महिला वर्ग की तीनों चैंपियनशिप झारखंड ने जीती है. जबकि पुरुष वर्ग के सब जूनियर वर्ग में राज्य ने रजत पदक हासिल किया है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और राज्य में मजबूत हॉकी संरचना का परिणाम है. यह जीत न केवल झारखंड के खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी.

