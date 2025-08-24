रांची: 22 से 24 अगस्त तक अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया. यह आयोजन राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इनडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए. इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब एक हजार पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया.

हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन

पूरे चैंपियनशिप के दौरान हरियाणा के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. वहीं दिल्ली और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (SSCB) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. खास बात यह रही कि लंबे समय बाद झारखंड के एक पहलवान ने भी पदक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है.

रांची में अंडर-23 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का समापन (Etv bharat)

पहला दिन– पुरुष फ्रीस्टाइल का दबदबा

प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष फ्रीस्टाइल के मुकाबले खेले गए. जिसमें 57 किलोग्राम में सागर (SSCB) ने गोल्ड जीता. वहीं 61 किलोग्राम में दिल्ली के निखिल ने बाजी मारी. हरियाणा ने 74 किलोग्राम और 86 किलोग्राम सहित कई वर्गों में स्वर्ण पदक झटके. पहले दिन के अंत तक टीम चैंपियनशिप में हरियाणा (162 अंक) शीर्ष पर रहा जबकि दिल्ली (145) और SSCB (123) उसके पीछे रहे.

दूसरा दिन – महिलाओं का जलवा

दूसरे दिन महिलाओं के सभी 10 भार वर्गों में मुकाबले हुए. जिसमें हरियाणा की महिला पहलवानों का दबदबा देखने को मिला. 50 किग्रा में हन्नी कुमारी, 53 किग्रा में हंसिका, 62 किग्रा में सविता, 72 किग्रा में मंजू और 76 किग्रा में सिमरन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की महिला पहलवानों ने भी जोरदार चुनौती पेश की. महिला वर्ग में हरियाणा 220 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र (164) दूसरे और उत्तर प्रदेश (118) तीसरे स्थान पर रहा.

खिलाड़ी को सम्मानित पत्र देते पदाधिकारी (Etv bharat)

तीसरा दिन – ग्रीको-रोमन और समापन

तीसरे दिन ग्रीको-रोमन शैली के मुकाबलो में हरियाणा के पहलवानों ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई. दिल्ली और महाराष्ट्र ने भी अच्छे प्रदर्शन के साथ अपनी स्थिति मजबूत की. समापन समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफी प्रदान की गई.

ग्रीको रोमन के 55 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र ने जीता रजत पदक

ग्रीको रोमन के 55 किलोग्राम भार वर्ग में ललित (एसएससीबी) ने स्वर्ण पदक जीता जबकि महाराष्ट्र के सिद्धनाथ पावले को रजत पदक मिला. इसी वर्ग में दिल्ली के हर्ष और हरियाणा के मनीष ने कांस्य पदक अपने नाम किया. वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के मोहित ने स्वर्ण, चंडीगढ़ के कुनाल ने रजत, जबकि महाराष्ट्र के विश्वजीत और झारखंड के अभिषेक ने कांस्य पदक प्राप्त किया.

झारखंड कुश्ती संघ के संस्थापक समेत अन्य पदाधिकारी (Etv bharat)

63 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा विजेता बना

63 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के संदीप स्वर्ण विजेता बने. 67 किलोग्राम में उत्तर प्रदेश के सौरभ ने स्वर्ण, 72 किलोग्राम में पंजाब के दिलप्रीत, 77 किलोग्राम में दिल्ली के सागर, 82 किलोग्राम में चंडीगढ़ के सचिन, 87 किलोग्राम में एसएससीबी के रोहित, 97 किलोग्राम में पंजाब के अभिमन्यु और 130 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के जोगिंदर ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी राज्यों को गौरवान्वित किया.

कुल टीम अंकों के आधार पर हरियाणा ने 180 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की. एसएससीबी 139 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र 118 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

ओवरऑल नतीजे

कुल मिलाकर तीन दिनों की इस चैंपियनशिप में हरियाणा ने सबसे अधिक पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की. दिल्ली दूसरे स्थान पर और SSCB तीसरे स्थान पर रहा. इस प्रतियोगिता से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगे. समापन समारोह में खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद रही.

उभरती नई प्रतिभाओं ने किया हुनर का प्रदर्शन

समारोह के दौरान विजेताओं को पदक और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया. पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों में उत्साह और जोश देखने को मिला. इस प्रतियोगिता के जरिए देशभर से उभरती नई प्रतिभाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प लिया.

झारखंड कुश्ती संघ के संस्थापक सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष एवं टूर्नामेंट निदेशक एसपी देशवाल, भारतीय कुश्ती संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी विनोद सिंह तोमर, झारखंड हॉकी एवं कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार और खेल प्रशासक विजय शंकर सिंह समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए.

