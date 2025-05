ETV Bharat / bharat

16वें वित्त आयोग से झारखंड ने मांगी 3 लाख 3 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता, शिक्षा-स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के लिए मांगा अनुदान - 16TH FINANCE COMMISSION MEETING

वित्त आयोग की बैठक में पहुंचे गणमान्य ( ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड दौरे पर आई केंद्रीय वित्त आयोग की टीम के सामने राज्य सरकार विशेष पैकेज की मांग की है. राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में चल रही इस बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा राज्य सरकार की ओर से मांग संबंधी लिखित कॉपी सौंपी गई. केंद्रीय वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने तीन लाख तीन हजार करोड़ की मांग की है. रांची के रेडिशन ब्लू होटल में हुई बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से तीन लाख तीन हजार करोड़ की मांग से संबंधित प्रतिवेदन सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा एवं आधारभूत संरचना जो राज्य सरकार की प्राथमिकता में है उसको लेकर अनुदान की मांग वित्त आयोग से की गई है. शहरी विकास मंत्री का बयान (ईटीवी भारत)

