रांची: सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा म्युल बैंक खाते बनाकर साइबर अपराधियों के साथ मिलीभगत कर पैसे कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.



म्युल अकाउंट वालो पर कार्रवाई शुरू

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा म्युल खाता धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं. जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले में झारखंड के अलग अलग शहरों से आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं. हालांकि झारखंड के डीजीपी ने अभी तक तीन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

डीजीपी का बयान (ईटीवी भारत)

डीजीपी ने बताया कि वैसे म्युल खाता धारक जिनके खाते में साइबर ठगी के 10 लाख से ज्यादा की रकम आई है, उनपर पहले चरण में कार्रवाई शुरू की गई है.

अब तक झारखंड से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दे की साइबर अपराधियों के प्रलोभन में आकर कुछ हजार रुपये कमाने के चक्कर में अपने नाम पर बैंक खाते खुलवाने वाले खाताधारी सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं. खासकर जिन खातों में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है उन सभी पर सीधे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.



दूसरे फेज में पांच लाख वालों पर कार्रवाई

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पहले फेज में वैसे म्युल एकाउंट्स पर कारवाई शुरू की गई है, जिनके खाते में 10 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. अगले फेज में वैसे म्युल एकाउंट्स जिनमे 5 लाख की राशि ट्रांसफर की गई है उन पर कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी ने बताया कि जो लोग साइबर अपराधियों के लिए अपने कागजात का इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवा रहे हैं, उनकी जगह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ऐसे हजारों बैंक खातों की पड़ताल में जुटा हुआ है जिनमे साइबर ठगी के पैसे ट्रांसफर किया गया. पिछले छह महीने के दौरान दो दर्जन से ज्यादा खाताधारकों को गिरफ्तार भी किया गया है. लेकिन अभी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने साइबर अपराधियों के लिए बैंक में अपने नाम से खाते खुलवाए थे. अब सब के सब राडार पर हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी गिरफ्तार लोगो की संख्या में भारी इजाफा होगा.

पहले फेज में 40 बैंक खातों पर हुआ है एफआईआर

वैसे तो साइबर अपराध के लिए खोले गए तमाम बैंक खातों की जांच शुरू हो चुकी है, इस बीच साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीआईडी की साइबर क्राइम थाना रांची की थाना प्रभारी डीएसपी नेहा बाला ने अपने स्व-बयान के आधार पर 40 ऐसे बैंक खातों के धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें साइबर ठगी के 10 लाख या उससे अधिक की रकम का ट्रांजेक्शन किया गया. यह एफआईआर साइबर क्राइम थाना में केस संख्या 89/25 के रूप में दर्ज की गई है.



क्या है मामला

झारखंड में 10 लाख और उससे अधिक की साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच सीआईडी की साइबर क्राइम थाना द्वारा की जाती है. इन मामलों में प्रारंभिक शिकायतें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज की जाती हैं. धोखाधड़ी की रकम को सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) के माध्यम से फ्रीज किया जाता है. इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल का उपयोग साइबर अपराधियों की प्रोफाइलिंग, नोटिस भेजने, नाम-पते का सत्यापन और म्यूल अकाउंट/लाभार्थी खातों के डेटा संकलन के लिए किया जाता है.



जांच में हुआ खुलासा

डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर डीएसपी नेहा बाला ने एनसीआरपी और समन्वय पोर्टल के एकीकृत उपयोग से झारखंड के उन बैंक खातों (लाभार्थी खातों) का विश्लेषण किया, जिनमें साइबर ठगी की बड़ी राशि प्राप्त हुई थी. इस गहन विश्लेषण से 40 ऐसे बैंक खातों की पहचान हुई, जिसमें एक बार में 10 लाख या उससे अधिक की राशि प्राप्त हुई थी. इन खातों में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के खाते शामिल हैं.



किन किन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

डीएसपी नेहा बाला ने अपने बयान में दावा किया है कि ये बैंक खाताधारक न केवल साइबर ठगी की घटनाओं के प्रारंभिक तौर पर शामिल हैं, बल्कि ठगी की रकम के लाभार्थी और साइबर ठगी गिरोह के पैसों की लांड्रिंग में भी शामिल हैं. इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीनएस) की धारा 318(2), 318(3), 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66(बी), 66(सी), 66(डी) के तहत सभी 40 बैंक खाताधारकों को आरोपित किया गया है. इस मामले की आगे की जांच साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर मोहन पांडे रांची द्वारा आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है.

