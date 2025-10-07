ETV Bharat / bharat

आधी रात से शुरू हो जाएगा नक्सलियों का प्रतिरोध सफ्ताह, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

भाकपा माओवादियों का प्रतिरोध सप्ताह आज आधी रात से शुरू हो रहा है. इसको लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है.

नक्सलियों के खिलाफ अभियान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 4:52 PM IST

रांचीः भाकपा माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह को लेकर पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है. मंगलवार की आधी रात से नक्सलियों का प्रतिरोध सप्ताह शुरू होने वाला है. ऐसे में पश्चिमी सिंहभूम जैसे नक्सल प्रभावित जिला में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.

आईजी अभियान ने साझा की जानकारी

मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने भाकपा माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह और एक दिन के बंद को लेकर राज्य में क्या सुरक्षा तैयारियां की गई हैं उसे मीडिया के सामने साझा किया.

जानकारी देते आईजी अभियान (ETV Bharat)

आईजी अभियान ने बताया कि प्रतिरोध सप्ताह और एकदिवसीय बंद को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है. मुख्यालय ने आमलोगों से अपील की है कि अब नक्सलियों का कोई अस्तिव नहीं है केवल सारंडा में ही वे बचे हुए हैं, बाकी जगहों पर एक दो नक्सली ही हैं. ऐसे में बंद या प्रतिरोध सप्ताह को लेकर किसी भी तरह का खौफ मन में नहीं लाना है. जहां-जहां नक्सली बचे हुए हैं वहा अभियान चल रहा है.

आईजी अभियान ने बताया कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 08 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे. वहीं 15 अक्टूबर को बंद का भी एलान नक्सलियों ने किया है. इस बंद और प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में पूरे झारखंड में अलर्ट घोषित किया गया है.

कब किया बंद का एलान, कब से शुरू होगा प्रतिरोध सप्ताह

भाकपा माओवादियो के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने 15 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद का ऐलान किया है. संकेत के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर बंद का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में प्रतिरोध सप्ताह मनाने का भी ऐलान किया है.

नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 15 सितंबर को केंद्रीय कमेटी और आईआरबी सदस्य कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य कॉमरेड रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड रामखेलावन गंजू उर्फ वीरसेन को कोबरा और झारखंड पुलिस के द्वारा साजिश रचकर फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया. इसके अलावा इसी वर्ष हमारे एक दर्जन साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया है. इसके विरोध में संगठन के द्वारा बंद और प्रतिरोध सप्ताह का ऐलान किया गया है.

खुफिया विभाग ने भी जारी किया है अलर्ट

नक्सलियों के प्रतिरोध सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग के द्वारा भी पूरे झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है. खासकर झारखंड के वैसे जिले जहां नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा है वहां विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है. झारखंड पुलिस के एसआईबी के द्वारा सभी जिलों के एसएसपी/एसपी को इस सबन्ध में पत्र भी लिखा गया है.

इस पत्र में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक सभी सुरक्षा कैंपों को विशेष अलर्ट पर रखा जाए. साथ ही वहां तैनात कर्मियों को भी सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए है. सीआरपीएफ, एसएसबी, जैप, आईआरबी समेत सभी सुरक्षाबलों को भी संभावित नक्सल हमलों को लेकर जानकारी देने का निर्देश जिलों के एसपी को दिया गया है.

मुख्यालय के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षाकर्मियों का मूवमेंट ऑपरेशनल कामों के लिए ही होगा. कैंप आने जाने के रास्तों में भी आईईडी जांच की जाएगी. नेशनल हाईवे और अन्य प्रमुख रास्तों को माओवादी प्रभाव के लिहाज से मैपिंग की जाएगी. इसके बाद इस रास्तों पर वाहनों की आवाजाही होगी.

ग्रामीण बाजार हाट में पुलिस बलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. साथ ही माओवादी बैनर पोस्टर लगाकर हटाने जाने वाली पुलिस बलों को एंबुश कर टारगेट किया जा सकता है. झारखंड पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग भी लगातार सूचनाओं के संकलन में लगा हुआ है.

सरकारी, गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों पर नजर

इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि सुरक्षा बलों के कैंप के साथ-साथ नक्सल प्रभावित जिलों में सरकारी और गौर सरकारी प्रतिष्ठान, ब्लॉक, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा विभिन्न बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान, वन विभाग के कार्यालय और गोदाम आदि पर विशेष नजर रखें. वहीं ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले मोबाइल टावर की निगरानी बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है.

रेल रूट पर सतर्कता

पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन, रेलवे साइडिंग, रेलवे स्टेशन के साथ-साथ राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दूसरे महत्वपूर्ण सड़कों में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है.

