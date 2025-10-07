ETV Bharat / bharat

आधी रात से शुरू हो जाएगा नक्सलियों का प्रतिरोध सफ्ताह, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

रांचीः भाकपा माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह को लेकर पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है. मंगलवार की आधी रात से नक्सलियों का प्रतिरोध सप्ताह शुरू होने वाला है. ऐसे में पश्चिमी सिंहभूम जैसे नक्सल प्रभावित जिला में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.

आईजी अभियान ने साझा की जानकारी

मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने भाकपा माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह और एक दिन के बंद को लेकर राज्य में क्या सुरक्षा तैयारियां की गई हैं उसे मीडिया के सामने साझा किया.

जानकारी देते आईजी अभियान (ETV Bharat)

आईजी अभियान ने बताया कि प्रतिरोध सप्ताह और एकदिवसीय बंद को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है. मुख्यालय ने आमलोगों से अपील की है कि अब नक्सलियों का कोई अस्तिव नहीं है केवल सारंडा में ही वे बचे हुए हैं, बाकी जगहों पर एक दो नक्सली ही हैं. ऐसे में बंद या प्रतिरोध सप्ताह को लेकर किसी भी तरह का खौफ मन में नहीं लाना है. जहां-जहां नक्सली बचे हुए हैं वहा अभियान चल रहा है.

आईजी अभियान ने बताया कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 08 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे. वहीं 15 अक्टूबर को बंद का भी एलान नक्सलियों ने किया है. इस बंद और प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में पूरे झारखंड में अलर्ट घोषित किया गया है.

कब किया बंद का एलान, कब से शुरू होगा प्रतिरोध सप्ताह

भाकपा माओवादियो के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने 15 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद का ऐलान किया है. संकेत के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर बंद का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में प्रतिरोध सप्ताह मनाने का भी ऐलान किया है.

नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 15 सितंबर को केंद्रीय कमेटी और आईआरबी सदस्य कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य कॉमरेड रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड रामखेलावन गंजू उर्फ वीरसेन को कोबरा और झारखंड पुलिस के द्वारा साजिश रचकर फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया. इसके अलावा इसी वर्ष हमारे एक दर्जन साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया है. इसके विरोध में संगठन के द्वारा बंद और प्रतिरोध सप्ताह का ऐलान किया गया है.

खुफिया विभाग ने भी जारी किया है अलर्ट