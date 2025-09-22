ETV Bharat / bharat

झारखंड पुलिस को मिल रहा करोड़ों का इनाम! जानें, कहां से आ रही ये राशि

झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या कभी सैकड़ों में थी. अब ये सिमटकर मात्र 43 रह गये हैं. ऑपरेशन की इनटेप्थ जानें, इस रिपोर्ट में.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:42 PM IST

11 Min Read
रांचीः एनकाउंटर, दहशत और खौफ का आलम ऐसा है कि आज नक्सलियों का कुनबा किसी बिल में छुपा बैठा है. साल 2025 के इस 9 महीने में झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को गहरा और गंभीर घाव दिया है. आलम ऐसा है कि कभी 200 की संख्या में इनामी राशि वाले नक्सलियों की संख्या घटकर आज 43 रह गयी है.

इसमें सबसे खास रहा साल 2025 का अप्रैल का महीना, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया. इसके बाद से अब तक पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही. जिसमें कई और इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया. अब झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों की मदद से इन इनामी राशियों से अपना खजाना भर रही है.

आलम यह है कि साल 2025 के पहले 9 महीने में ही झारखंड पुलिस को करोड़ों के राजस्व का फायदा हुआ है. इनामी नक्सलियों और अपराधियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद यह सब संभव हो पाया है. हालांकि इस बीच ऑपरेशन के खौफ से कई नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और उनकी जान भी बच गई और उन पर रखी इनाम की राशि भी उन्हें मिल गयी.

पुलिस द्वारा जारी नक्सली मिसिर बेसरा का पोस्टर (ETV Bharat)

दो एनकाउंटर में एक-एक करोड़ के दो नक्सली ढेर

एक समय था जब झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या 200 से ज्यादा हुआ करती थी. लेकिन जोरदार नक्सल अभियान की वजह से झारखंड में अब इनामी नक्सलियों की संख्या मात्र 43 ही रह गई है. साल 2025 के अप्रैल महीने तक तो 61 इनामी थे लेकिन अब मात्र 43 ही बचे हैं.

झारखंड पुलिस के द्वारा तबाड़तोड़ कार्रवाई की वजह से इनामी नक्सलियों की संख्या में भारी कमी आई है. वहीं इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में मारकर पुलिस अपना खजाना भर रही है. इस साल के मात्र दो एनकाउंटर में ही पुलिस ने दो करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया. अप्रैल 2025 में एक करोड़ के इनामी विवेक और फिर सितंबर माह में एक करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन को एनकाउंटर में मार गिराया. जिससे दो करोड़ की इनाम की राशि झारखंड और केंद्रीय बलों के जवानों के नाम हो गई.

कौन-कौन नक्सली मुठभेड़ में ढेर. (ETV Bharat)

2025 में कुल तीन करोड़ के इनामी नक्सली ढेर

झारखंड पुलिस के द्वारा साल 2025 में 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है. एनकाउंटर में मारे गए इनामी नक्सलियों कि कुल इनाम की राशि 3 करोड़ 11 लाख रुपए होती है.

बड़े नक्सली-बड़ा एनकाउंटर

हजारीबाग जिले के गोहरर थाना क्षेत्र में 15 सितंबर को हुई मुठभेड़ में एक करोड़ इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मारा गया. इसके साथ 25 लाख इनामी रघुनाथ हेंब्रम और दस लाख इनामी बिरसेन गंझू मारे गए. पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा में 08 सितंबर को हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर हो गया.

पुलिस द्वारा जारी नक्सली असीम मंडल का पोस्टर (ETV Bharat)

05 अगस्त को गुमला में पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर 15 लाख का इनामी उग्रवादी मार्टिन केरकेट्टा सहित दो को मार गिराये गये. बोकारो में 16 जुलाई को सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी कुंवर मांझी सहित दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया. 24 मई को लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी सुप्रीमो 10 लाख के इनामी पप्पू लोहरा और पांच लाख के इनामी प्रभात गंझू को मार गिराया.

कौन-कौन नक्सली मुठभेड़ में ढेर. (ETV Bharat)

बोकारो जिला के लुगु पहाड़ पर 21 अप्रैल को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और 10 लाख का इनामी साहेबराम मांझी सहित आठ माओवादी को ढेर कर दिया.

एक करोड़ के इनामी

जनवरी 2025 में झारखंड में 61 इनामी नक्सली थे लेकिन अब मात्र 43 बच गए हैं. इस इनामी सूची में अब कुछ बड़े नाम ही बचे हैं. इनमें झारखंड में वर्तमान समय में एक करोड़ के तीन नक्सली हैं और ये तीनों सीपीआई माओवादी संगठन से आते हैं. इनमें पहला नाम मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर का है. मिसिर झारखंड के गिरिडीह के पीरटांड़ का रहने वाला है. दूसरा नाम असीम मंडल उर्फ आकाश का है. आकाश पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है. तीसरा नाम अनल दा उर्फ तूफान का है. अनल झारखंड के गिरिडीह के पीरटांड़ का रहने वाला है.

किस नक्सली पर कितने का इनाम. (ETV Bharat)

इसके अलावा 25 लाख के इनामी में ब्रजेश सिंह गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता है,जो झारखंड के चतरा जिला का रहने वाला है. रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय, जो झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है. अजय महतो उर्फ टाइगर, जो झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है.

इसके अलावा 15 लाख के इनामी नक्सलियों की संख्या 8 रह गयी है. इनमें से ज्यादातर नक्सली झारखंड के ही रहने वाले हैं. इनमें से एक महिला नक्सली बेला सरकार उर्फ पंचमी, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद और मदन महतो उर्फ शंकर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले हैं. इसके साथ नितेश यादव उर्फ इरफान, बिहार के गया का रहने वाला है.

पुलिस द्वारा जारी नक्सली रविंद्र गंझू का पोस्टर (ETV Bharat)

10 लाख और इससे कम इनामी नक्सलियों की संख्या

झारखंड में 10 लाख के इनाम वाले नक्सलियों की संख्या अब मात्र छह रह गयी है. इनमें से विवेक यादव उर्फ सुनील जो बिहार के गया का रहने वाला है. इसे छोड़कर बाकी सभी नक्सली झारखंड के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं. वहीं पांच लाख के इनामी नक्सलियों की संख्या काफी है. इनमें से एक महिला नक्सली पुष्पा महतो उर्फ शकुंतला जो पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम और समीर महतो उर्फ मंगल पश्चिम बंगाल के लालगढ़ का रहने वाले हैं. इनको मिलाकर 5 लाख के इनामी नक्सलियों की संख्या 16 है. इसके अलावा दो लाख के 6 और एक लाख के 5 नक्सली बचे हैं. इनमें से अधिकांश झारखंड के गिरिडीह और लातेहार के रहने वाले हैं.

किस नक्सली पर कितने का इनाम. (ETV Bharat)

सरेंडर करे नहीं तो मारे जाएंगे!

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड में जोरदार अभियान जारी है, सभी फरार नक्सलियों को टारगेट किया जा रहा है. नक्सलियों को यह संदेश भी दिया गया है कि वह आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस के साथ अगर मुठभेड़ होगी तो उनका मारा जाना तय है.

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि हमारा ज्यादा फोकस अब सारंडा में छुपे तीन एक एक करोड़ के इनामी नक्सलियों पर है. हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते हैं तो पूरे नक्सली संगठन का मनोबल ही टूट जाएगा.

पुलिस द्वारा जारी नक्सली अजय महतो का पोस्टर (ETV Bharat)

जो पता बताएगा उसे मिलेगा इनाम!

झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है. एक तो जंगलों और बीहड़ों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है. वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ साई ऑप्स भी चलाया जा रहा है. साई ऑप्स के तहत इनामी नक्सलियों के पोस्टर नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाये गए हैं.

इन पोस्टर्स में नक्सलियों की तस्वीर, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि और पुलिस अफसरों के मोबाइल नंबर दिया गया है. पोस्टर देखकर पहचान कर नक्सलियों की खबर पुलिस तक पहुंचाने वालों को नक्सलियो के ऊपर घोषित इनाम की राशि दी जाएगी. नक्सलियों का पता बताने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी. इसका जोरदार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है.

पुलिस द्वारा जारी नक्सली मोछू का पोस्टर (ETV Bharat)

कई नक्सली संपर्क भी कर रहे!

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कई जिलों में नक्सली आत्मसमपर्ण के लिए एसपी से संर्पक कर रहे हैं. डीजीपी ने बताया कि लगातार आत्मसमपर्ण के लिए नक्सली हमारे जिलों के एसपी से संर्पक कर रहे हैं. ऐसे में वे भी चाहते हैं कि जो युवा रास्ता भटक कर हिंसा के मार्ग पर चल पड़े हैं वे मुख्य धारा से जुड़े.

जानकारी के अनुसार झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, पलामू से लेकर कई जिलों में एक्टिव नक्सली कैडर आत्मसमपर्ण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में डीजीपी के द्वारा सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश जारी किया गया है कि जो भी नक्सली कैडर पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहते हैं उनकी मदद कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए.

डीजीपी ने जिलों के एसपी को यह भी निर्देश दिया है कि वे झारखंड पुलिस की आत्मम्पर्ण नीति के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर भी सभी को बताएं. खासकर वैसे नक्सली कैडरों को जो आत्मसमर्पण के लिए संपर्क कर रहे हैं.

बेहतर है झारखंड की आत्मसमपर्ण नीति

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखड पुलिस की आत्मसमपर्ण नीति बेहद आकर्षक है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सामान्य जेल के बजाए ओपन जेल में रखा जाता है. वहीं जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें वो इनाम की राशि भी मिलती है, जो उनपर रखा गया है.

पुलिस द्वारा जारी नक्सली महाराज प्रमाणिक का पोस्टर (ETV Bharat)

इस सरेंडर पॉलिसी का अगर इनामी नक्सली फायदा उठाते हैं तो वह एक बेहतर जीवन गुजार सकते हैं अन्यथा अगर उनकी जानकारी किसी आम नागरिक या सुरक्षा बलों को मिलती है और वह पुलिस तक उसकी सूचना पहुंचाते हैं या पकड़े जाते है तो नक्सली के गिरफ्तारी के बाद रिवार्ड मनी आम पब्लिक या फिर सुरक्षा बलों के पास जाएगा. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नक्सलियों के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है.

क्यों दहशत में हैं नक्सली!

अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक भाकपा माओवादियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक समेत पूरे दस्ते और फिर एक करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन सहित तीन का सफाया हो गया है. इससे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में एक ही झटके में माओवादी संगठन का खात्मा हो गया है.

पहले एक साथ आठ नक्सलियों और फिर तीन के एक साथ मारे जाने के बाद नक्सल कैडर दहशत में है. वहीं पिछले छह महीने से सारंडा इलाके में केंद्रीय बलों की मदद से भाकपा माओवादियों के ईआरबी सचिव मिसिर बेसरा, सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी और आकाश मंडल उर्फ तिमिर, अनमोल के दस्ते के खिलाफ अभियान जारी है.

पुलिस द्वारा जारी महिला नक्सली भवानी का पोस्टर (ETV Bharat)

सारंडा में चल रहे निर्णायक ऑपरेशन को लेकर भाकपा माओवादी दबाव में है. सारंडा में चल रहे ऑपरेशन के दबाव को कम करने की जिम्मेदारी सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी को दी गई थी. प्रयाग मांझी बीते एक साल से नए लड़कों को जोड़कर भाकपा माओवादी कैडर को मजबूत करने में लगा था, ताकि सारंडा में कमजोर पड़ने पर उत्तरी छोटानागपुर में नया आधार बनाया जा सके.

झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग को माओवादियों के रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने की जानकारी साल 2024 में सामने आयी थी, जिसे लेकर एनआईए ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू की थी. प्रयाग मांझी बीते एक साल से लगातार अपने हथियारबंद दस्ते के साथ लुगू पहाड़, पारसनाथ और झुमरा के इलाकों में अपने लोकेशन बदल बदल कर रह रहा था.

नक्सली विवेक के द्वारा संगठन को दोबारा मजबूत करने की सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग पूरी तरह से एक्टिव होकर उसकी जानकारी हासिल करने में लगा हुआ था. मजबूत इंटेलिजेंस के आधार पर मिली सूचना पर प्रयाग समेत आठ मारे गए. उसके बाद सहदेव भी मारा गया. यही वजह है की अब नक्सल कैडर डर से आत्मसमपर्ण के लिए प्रयास कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- 20 साल तक झारखंड में मचाया तांडव, अब आखिरी सांसें गिन रहा नक्सली संगठन TSPC!

इसे भी पढ़ें- कौन है जवानों के हाथों मारा गया TSPC कमांडर मुखदेव यादव, 26 से अधिक नक्सली हमले का था आरोपी

इसे भी पढे़ं- चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर

JHARKHAND POLICE ACTIONइनामी नक्सलियों का एनकाउंटरJHARKHAND DGP ANURAG GUPTAREWARD MONEY DISTRIBUTED TO POLICEACTION AGAINST NAXALITES

