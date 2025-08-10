Essay Contest 2025

उत्तराखंड के अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे झारखंड के राज्यपाल, जानिये वजह - JHARKHAND GOVERNOR SANTOSH GANGWAR

राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था में लाल कुआं कोतवाली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे.

JHARKHAND GOVERNOR SANTOSH GANGWAR
अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में संतोष गंगवार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2025 at 9:35 PM IST

हल्द्वानी(उत्तराखंड): झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार रविवार को हल्द्वानी के बेरीपड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने विधि-विधान से मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया. इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा.


झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार का यह निजी एवं गोपनीय दौरा था. वे बरेली स्थित अपने आवास से विशेष रूप से मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे. उन्होंने काफी देर तक मंदिर में आराधना की. इसके बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया. इस दौरान मंदिर समिति और मंदिर प्रांगण में स्थानीय भक्तों ने उनका स्वागत किया. पूजन के बाद राज्यपाल ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया. उन्होंने मंदिर के धार्मिक वातावरण की सराहना की.

बताया जा रहा है कि राज्यपाल संतोष गंगवार राज्यपाल पिछले वर्ष 2024 को जुलाई माह में ही अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में अनुष्ठान करने पहुंचे थे. यहां विद्वान पंडितों ने उनका यज्ञ एवं पूजन करवाया था. उक्त धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात ही वह पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड के राज्यपाल बन गए. राज्यपाल बनने के बाद संतोष गंगवार पहली बार कुमाऊं के सबसे बड़े अष्टदाश्त महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे. जहां मंदिर में आकर उन्होंने पूजा अर्चना की. साथ ही मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति महाराज का आशीर्वाद प्राप्त लिया.

राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था में लाल कुआं कोतवाली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे. राज्यपाल संतोष गंगवार के स्वागत मे अपर जिलाधिकारी नैनीताल विवेक राय मौजूद है. उन्होंने राज्यपाल का स्वागत किया. इस दौरान नैनीताल पुलिस के जवानों ने मंदिर परिसर के बाहर राज्यपाल को सलामी दी.

गौरतलब है की बेरीपड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर उत्तर भारत एकमात्र मंदिर है. यहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं. जहां महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं. कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में आराधना करता है महालक्ष्मी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं.
गौरतलब है झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश बरेली से कई बार संसद के साथ-साथ मंत्री भी रह चुके हैं. राज्यपाल संतोष गंगवार का उत्तराखंड से पुराना नाता है. केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड से कई रेल सेवाओं का संचालन भी करवाया था.

झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवारअष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिरझारखंड राज्यपाल उत्तराखंड दौराJHARKHAND GOVERNOR UTTARAKHANDJHARKHAND GOVERNOR SANTOSH GANGWAR

