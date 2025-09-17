ETV Bharat / bharat

झारखंड के गांव-गांव में सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना, कागजों पर रफ्तार, धरातल पर सुस्ती

Published : September 17, 2025 at 5:18 PM IST

निगरानी और दिशा-निर्देश की कमी: क्लबों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस और नियमित मॉनिटरिंग का अभाव है. नतीजतन, कई क्लब केवल कागजी संगठन बनकर रह गए हैं.

सदस्यों में असमंजस: कई क्लबों के सदस्यों को यह तक नहीं पता कि अनुदान की राशि का उपयोग किस तरह करना है. एक स्थानीय युवक ने कहा, “हमें क्लब का नाम और पैसा तो मिला, लेकिन मैदान, कोच, और उपकरण नहीं हैं. फिर हम क्या करें?”

गतिविधियों का अभाव: अधिकांश क्लबों में कोई ठोस गतिविधि शुरू नहीं हुई है. न तो खेल प्रशिक्षण शिविर लगे, न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. बिरसा पुस्तकालय और दिशोम जिम्नाजियम का निर्माण भी कहीं शुरू नहीं हुआ.

क्लब के लिए क्या है वित्तिय प्रावधान (ईटीवी भारत)

योजना के तहत कागजी कार्रवाई में तेजी दिखाई देती है. कई गांवों में क्लबों का गठन हो चुका है, अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष का चयन हो गया है और ज्वॉइंट बैंक खाते भी खोले जा चुके हैं. लेकिन जब धरातल की स्थिति देखी जाती है, तो तस्वीर निराशाजनक है.

प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपये का वार्षिक अनुदान और अधिकतम 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान है. सितंबर 2025 तक रांची सहित कई जिलों के गांवों में क्लबों के खातों में पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपये भेजे जा चुके हैं. कुल मिलाकर, सभी क्लबों के लिए प्रति वर्ष 3.76 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान है.

सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योज का क्या है मकसद (ईटीवी भारत)

खेल निदेशक शेखर जमुआर के अनुसार, इस योजना के लिए सरकार ने करीब 8 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. राज्य में कुल 3,200 क्लब बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें प्रत्येक जिले में कम से कम 130 क्लब स्थापित किए जाने हैं. एक जिले में 1,505 क्लब बनाने की योजना थी, जिनमें से 2,000 क्लब का गठन पूरा हो चुका है. शेष क्लबों के गठन का काम प्रगति पर है.

सरकार ने प्रत्येक क्लब को प्रति वर्ष 25,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की. इसके साथ ही, सांसद और विधायक निधि से बिरसा पुस्तकालय और दिशोम जिम्नाजियम की स्थापना की योजना बनाई गई. क्लबों को टिकट बिक्री, विज्ञापन, और दान के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने की छूट भी दी गई. इसका मकसद था कि ये क्लब आत्मनिर्भर बनें और गांवों में खेल, कला और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनें.

सिदो कान्हू युवा खेल क्लब योजना पर चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना को ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए डिज़ाइन किया गया था. इसके तहत प्रत्येक गांव में 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को शामिल कर क्लब गठित किए जाने थे. हर क्लब में एक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सात सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाई जानी थी. इन क्लबों को सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत करने का प्रावधान था. इसके अलावा, जिला और प्रखंड स्तर पर भी समान क्लबों का गठन प्रस्तावित था.

रांची: झारखंड सरकार ने 2022 में अपनी महत्वाकांक्षी खेल नीति के तहत सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य राज्य के 32,623 गांवों में खेल, संस्कृति, साहित्य, कला और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारना था. सरकार ने इसे न केवल एक खेल संगठन के रूप में देखा, बल्कि ग्रामीण सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को सक्रिय करने का एक मंच भी माना. लेकिन तीन साल बाद भी यह योजना कागजों तक सीमित रह गई है. गांवों में क्लबों का गठन तो हुआ, खाते खुले, और अनुदान की राशि भी भेजी गई, लेकिन गतिविधियों और परिणामों का अभाव इसे अधूरी तस्वीर बना रहा है.

केस स्टडी 1: रजनीश, पंचायत सचिव

रांची जिले के एक गांव के पंचायत सचिव रजनीश ने इस योजना की स्थिति पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “क्लब बने हैं, खाते खुले हैं, और पैसा भी आया है. लेकिन न कोई दिशा-निर्देश हैं, न ही गतिविधियां. यह योजना अभी तक कागजों में ही चल रही है.” रजनीश के मुताबिक, क्लब के सदस्यों को यह तक नहीं पता कि अनुदान की राशि का उपयोग कैसे करना है. बिना प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग के यह योजना प्रभावी नहीं हो पा रही.

खेल योजना में कितनी हुई प्रगति (ईटीवी भारत)

केस स्टडी 2: वीरेंद्र, बोकारो

बोकारो जिले के दुग्धा गांव के क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र ने निराशा जताते हुए कहा, “क्लब का गठन तो हो गया, अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है. हमें यह तक नहीं पता कि हमारी भूमिका क्या है. खाते में पैसा आया है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, इसकी कोई जानकारी नहीं. निगरानी का भी कोई तंत्र नहीं है.” वीरेंद्र ने यह भी बताया कि गांव में न तो खेल का मैदान है, न ही कोचिंग की व्यवस्था.

युवाओं की उम्मीदें और हकीकत

सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना ग्रामीण युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण थी. झारखंड में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी और कलाकार आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते. इस योजना के तहत उन्हें मंच मिलने की उम्मीद थी. पारंपरिक नृत्य, गीत, चित्रकला और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने का वादा भी किया गया था. लेकिन हकीकत में ये सपने अधूरे हैं.

सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना को लागू करने में क्या है चुनौतियां (ईटीवी भारत)

प्रशिक्षण और कोच की कमी: योजना के तहत न तो कोच नियुक्त किए गए, न ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए. बिना प्रशिक्षण के युवा खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पा रहे.

बुनियादी ढांचे का अभाव: बिरसा पुस्तकालय और दिशोम जिम्नाजियम जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू नहीं हुआ. कई गांवों में खेल के मैदान तक नहीं हैं.

सांस्कृतिक गतिविधियों की कमी: पारंपरिक नृत्य, गीत, और चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए कोई मंच या आयोजन नहीं हुआ.

फुटबॉल खेलती लड़कियां (ईटीवी भारत)

एक स्थानीय युवक ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा, “सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन हमें केवल नाम का क्लब मिला है. अगर मैदान और कोच ही नहीं होंगे, तो पैसा आने से क्या फायदा?”

सामाजिक एजेंडा: कागजों में ही सीमित

योजना का एक प्रमुख लक्ष्य सामाजिक बुराइयों जैसे शराबखोरी, नशाखोरी, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना था. क्लबों को स्थानीय त्योहारों, परंपराओं, और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में भी भूमिका निभानी थी. लेकिन निष्क्रिय क्लबों के कारण यह सामाजिक एजेंडा भी शुरू नहीं हो पाया.

बच्चों की फुटबॉल टीम के सदस्य (ईटीवी भारत)

जागरूकता अभियानों का अभाव: क्लबों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया. ग्रामीणों का कहना है कि क्लबों की बैठकों तक का आयोजन नहीं हो रहा.

सांस्कृतिक संरक्षण का अभाव: स्थानीय त्योहारों और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.

प्रशासनिक उदासीनता और चुनौतियां

इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी इसका क्रियान्वयन है. क्लब गठन, पंजीकरण, खाता खोलने और अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं. उदाहरण के लिए, अगस्त 2024 में कागजात जमा किए गए थे, लेकिन सितंबर 2025 में जाकर पहली बार अनुदान की राशि भेजी गई. इसके बाद भी गतिविधियां शुरू नहीं हो पाईं.

फुटबॉल खेलने के दौरान खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

विशेषज्ञों का मानना है कि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है. बिना नियमित मॉनिटरिंग और स्पष्ट गाइडलाइंस के, क्लब केवल कागजी संगठन बनकर रह गए हैं. इसके अलावा, निम्नलिखित चुनौतियां भी सामने आई हैं:

प्रशासनिक ढिलाई: स्थानीय प्रशासन द्वारा क्लबों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जा रही.

संसाधनों की कमी: खेल मैदान, कोच, और उपकरणों की कमी के कारण क्लब प्रभावी नहीं हो पा रहे.

जागरूकता की कमी: ग्रामीणों और क्लब सदस्यों को योजना के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं है.

भविष्य की संभावनाएं और सुझाव

अगर सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना को सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और संस्कृति के पुनर्जागरण का कारण बन सकती है. यह योजना न केवल युवाओं को सकारात्मक दिशा दे सकती है, बल्कि सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. झारखंड की पहचान को केवल खनिज और संसाधनों तक सीमित न रखकर, खेल और संस्कृति के गढ़ के रूप में स्थापित करने की क्षमता इस योजना में है.

फुटबॉल खेलते बच्चे (ईटीवी भारत)

इसके लिए ये कदम उठाए जाने जरूरी:

स्पष्ट गाइडलाइंस और प्रशिक्षण: क्लबों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं. सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाए.

नियमित मॉनिटरिंग: क्लबों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए.

बुनियादी ढांचे का विकास: खेल मैदान, बिरसा पुस्तकालय, और दिशोम जिम्नाजियम का निर्माण तेजी से शुरू किया जाए.

कोच और विशेषज्ञों की नियुक्ति: प्रत्येक जिले में कोच और सांस्कृतिक विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएं, जो युवाओं को प्रशिक्षण दे सकें.

जागरूकता अभियान: ग्रामीणों और क्लब सदस्यों के बीच योजना के उद्देश्यों और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए.

सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब योजना झारखंड के ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है, बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. अभी तक यह योजना कागजों पर तो तेजी से चल रही है, लेकिन गांवों में इसकी गति सुस्त है. क्लब बने हैं, खाते खुले हैं और पैसा भी आया है, लेकिन गतिविधियों और परिणामों का अभाव इसे अधूरी बना रहा है. अगर सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो यह योजना कागजों से निकलकर गांव की मिट्टी में जड़ जमा सकती है. अगर योजना अपने पूर्ण स्वरूप में लागू होती है, तो यह न केवल ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि झारखंड को खेल और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई पहचान देगी.

